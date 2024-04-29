Сили оборони атакували ракетами JDAM скупчення ворога на Донеччині та Запоріжжі (відео)

Сили оборони здійснили удари ракетами JDAM по місцях зосередження особового складу російських військ у Запорізькій та Донецькій області.

Як повідомив головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Олександр Сирський, по ворожому скупченню було завдано двох авіаударів. Ракети досягли цілей.

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"Відстежуємо та б’ємо. Завдано двох авіаударів по місцях зосередження особового складу противника на Донеччині та у Запорізькій області. Цілі вражено. Окупанти не сховаються", – прокоментував Сирський та показав відео ураження особового складу ворога.

Додамо, що Joint Direct Attack Munition (JDAM) – це ракети далекого радіусу дії з GPS-наведенням. Боєприпаси виготовлені компанією Boeing. Вони здатні бити по цілях на відстані 72 км.

Нагадаємо, 28 квітня головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Олександр Сирський повідомив, що війська Сил оборони України продовжують активні дії на фронті, відстоюючи стратегічні позиції та завдаючи ворогові значних втрат.

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