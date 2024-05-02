Работал экипаж Курта: БМП Bradley 'разобрала' бронетехнику оккупантов под Авдеевкой (видео)

Воины 47-й отдельной механизированной бригады под Авдеевкой атаковали оккупантов, пытавшихся штурмовать позиции бойцов Сил обороны Украины двумя танками и пятью МТ-ЛБ.

Экипаж БМП Bradley разбил вражескую бронетехнику. Видео попало в сеть.

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"Бойцы 47 отдельной механизированной бригады еще раз демонстрируют свое преимущество на поле боя. Американская техника здесь играет очень мощную роль, особенно — под управлением настоящих профи. Работает экипаж Курта, 2 механизированного батальона 47 ОМБр", – сообщили бойцы бригады в соц.

На днях, напомним, Силы обороны атаковали ракетами JDAM скопление врага в Донецкой и Запорожье.

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