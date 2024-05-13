Намагалися здійснити прорив на Харківщині: Сили оборони розбили колону техніки та піхоту окупантів (відео)

Воїни батальйону безпілотних систем, пілоти першого мехбату, артилеристи 2-го самохідного артилерійського дивізіону ЗСУ та розвідпідрозділ БУАР Третьої штурмової бригади зірвали наступ окупантів на харківському напрямку.

Як повідомила Третя окрема штурмова бригада, бійці Сил оборони на Харківщині розбили колону техніки ворога та піхоту окупантів, що мали намір здійснити прорив.

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"Сили підрозділів Третьої штурмової бригади та суміжних 66-ї ОМБр, 77-ї бригади ДШВ з тріском знищили танки-черепахи та БПМ-2 противника. Окупантів роз*бали зграями ударних дронів та бригадною артою", – йдеться у повідомленні 3 ОШБ.

Танки-черепахи росіян. Джерело: t.me/ssternenko Танки-черепахи росіян. Джерело: t.me/ssternenko

Танки-черепахи росіян. Джерело: t.me/ssternenko Танки-черепахи росіян. Джерело: t.me/ssternenko

Танки-черепахи росіян. Джерело: t.me/ssternenko Танки-черепахи росіян. Джерело: t.me/ssternenko

Зазначається, що повністю ліквідовано три одиниці техніки ворога, чотири — уражено.

"Противник розбігався посадками, але частину особового складу знайшли і зачистили — мінус до взводу російської піхоти, не рахуючи екіпажів. Весь штурмовий підрозділ ворога було розбито, а цілей противника з прориву на ділянці фронту — не досягнуто", – додали у бригаді.

Карта фронту, Вовчанськ Харківська область. Джерело: deepstatemap.live Карта фронту, Вовчанськ Харківська область. Джерело: deepstatemap.live

Нагадаємо, 13 травня у Сорокиному (Краснодоні) на Луганщині стався приліт по штабу російських бойовиків.

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