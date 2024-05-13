Бійці 47 бригади "приземлили" гелікоптер "Алігатор" вартістю у 16 млн доларів
47 окрема механізована бригада на одному з напрямків фронту знищила російський гвинтокрил Ка-52 "Алігатор". Вартість такого вертольота складає 16 мільйонів доларів.
Як повідомили у 47 ОМБр, авіаодиницю ворога знищили бійці зенітного ракетно-артилерійського дивізіону.
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"Воїни 47 окремої механізованої бригади приземлили російський вертоліт Ка-52 "Алігатор". Вартість одного такого — $16 млн. Дякуємо бійцям зенітного ракетно-артилерійського дивізіону за роботу. Працюємо далі!", – йдеться у повідомленні бригади.
За даними Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабного вторгнення росіяни втратили на війні 350 літаків та 325 (+1) гелікоптерів.
Що відомо про Ка-52 "Алігатор"
Це бойовий вертоліт нового покоління. Ка-52 "Алігатор" (за класифікацією НАТО - Hokum B) - це сучасний російський бойовий вертоліт, призначений для розвідки, цілевказівки, вогневої підтримки сухопутних військ та знищення повітряних цілей. Він є модернізованою версією вертольота Ка-50.
Характеристики:
- Екіпаж: 2 пілоти
- Максимальна злітна маса: 10 800 кг
- Силова установка: 2 газотурбінних двигуни ВК-2500, потужністю 2400 к.с. кожен
- Максимальна швидкість: 350 км/год
- Дальність польоту: 520 км
- Озброєння: 30-мм гармата 2А42ПТРК "Вихрь" або "Атака", НУРСи та ракети, бомби
Співвісна схема розташування несучих гвинтів, яка забезпечує високу маневреність і стійкість у польоті. Броньований корпус, що захищає екіпаж від вогню стрілецької зброї та осколків. Радар "Лыч-50М", що забезпечує всепогодне виявлення цілей. Система нічного бачення, що дозволяє вертольоту виконувати бойові завдання вночі.Широкий спектр озброєння, що робить його ефективним проти різних типів цілей.
Ка-52 "Алігатор" використовується російськими військами в різних бойових операціях, включаючи:
- Розвідка та цілевказівка
- Вогнева підтримка сухопутних військ
- Знищення бронетехніки
- Знищення повітряних цілей
- Десантування особового складу та вантажів
Нагадаємо, 9 травня 2024 року на Авдіївському напрямку фронту воїни Сил оборони України збили одномісний броньований дозвуковий штурмовик російської армії Су-25.
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