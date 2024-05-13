Пытались совершить прорыв на Харьковщине: Силы обороны разбили колонну техники и пехоту оккупантов (видео)

Воины батальона беспилотных систем, пилоты первого мехбата, артиллеристы 2-го самоходного артиллерийского дивизиона ВСУ и разведподразделение БУАР Третьей штурмовой бригады сорвали наступление оккупантов на харьковском направлении.

Как сообщила Третья отдельная штурмовая бригада, бойцы Сил обороны на Харьковщине разбили колонну техники врага и пехоту оккупантов, намеревавшихся совершить прорыв.

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"Силы подразделений Третьей штурмовой бригады и смежных 66-й ОМБр, 77-й бригады ДШВ с треском уничтожили танки-черепахи и БПМ-2 противника. Оккупантов раз*бали стаями ударных дронов и бригадной артой", — говорится в сообщении.

Танки-черепахи россиян. Источник: t.me/ssternenko

Танки-черепахи россиян. Источник: t.me/ssternenko

Танки-черепахи россиян. Источник: t.me/ssternenko

Отмечается, что полностью ликвидированы три единицы техники врага, четыре поражены.

"Противник разбегался посадками, но часть личного состава нашли и зачистили - минус к взводу российской пехоты, не считая экипажей. Все штурмовое подразделение врага было разбито, а цели противника по прорыву на участке фронта - не достигнуты", — добавили в бригаде.

Карта фронта, Волчанск Харьковская область. Источник: deepstatemap.live

Напомним, 13 мая в Сорокино (Краснодоне) в Луганской области произошел прилет по штабу российских боевиков.

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