У Краснодоні на Луганщині стався приліт по штабу окупантів (фото, відео)
13 травня на території окупованої Луганської області сталося кілька потужних вибухів. з місця "прильотів" видніється стовп диму та чутно, як детонують боєприпаси.
Українські військові пабліки пишуть, що в окупованому Сорокиному (Краснодоні) Луганської області атаковано штаб збройних сил росії. Тут же знаходився склад з боєкомплектами.
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За даними Міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm, сталося влучання по тиловому складу боєприпасів окупантів в місті Сорокине (до декомунізації – Краснодон) Луганської області. Місто було окуповане з 2014 року.
Нагадаємо, у ніч на 12 травня безпілотники атакували територію Волгоградського нафтопереробного заводу на росії.
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