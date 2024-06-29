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Економіка

Пенсійна реформа 2024: чи зміняться вимоги до індексації та стажу

Ціхоцька Марія

Пенсійна реформа 2024: чи зміняться вимоги до індексації та стажу
Її головна мета – чітке закріплення страхового принципу: розмір пенсії буде напрямую залежати від щомісячних внесків до Пенсійного фонду.

Уряд готує до впровадження пенсійну реформу, яка не змінить сам процес виходу на пенсію, але суттєво вплине на механізм нарахування виплат. Її головна мета – чітке закріплення страхового принципу: розмір пенсії буде напрямую залежати від щомісячних внесків до Пенсійного фонду.

Заступниця міністра соціальної політики Дарина Марчак у коментарі 24 Каналу роз'яснила деякі аспекти реформи, що стосуються понаднормового стажу та індексації виплат.

Понаднормовий стаж:

  • Приклад:

Ви маєте 35 років стажу до 60 років. За власним бажанням вирішуєте не виходити на пенсію, а продовжувати працювати ще 5 років. Виходячи на пенсію сьогодні, ваша пенсія за 40 років стажу та за середньою зарплатою складатиме 5 424 грн. До неї додається підвищення 1 636 грн за 5 років відстрочення виходу на пенсію (30% від сумпенсії, по 0,5% за місяць відстрочки – цей принцип нарахування збережеться після реформи).

  • Загальна пенсія: 7 050 грн (61,2% від середньої зарплати, з якої сплачено ЄСВ за попередній рік після вирахування податків). Середній чистий коефіцієнт заміщення в країнах ЄС з 40-річним стажем становить 66,7% (включаючи накопичувальну частину).

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Доплати за понаднормовий стаж зараз:

  • Необхідний стаж для виходу на пенсію у 60 років: 31 рік.
  • Доплата за кожен відпрацьований понаднормовий рік: 1% від розміру пенсії, але не більше ніж 1% від прожиткового мінімуму.
  • Це стосується: тих, хто вийшов на пенсію до жовтня 2011 року.
  • Для тих, хто вийшов на пенсію пізніше: компенсація за понад 35 років стажу для чоловіків і 30 років для жінок.

Згідно з реформою, індексація проходитиме у звичному порядку.

Нагадаємо, раніше UAportal розповідав, хто ще більше не зможе отримати надбавки до пенсії за віком.

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