Пенсійна реформа 2024: чи зміняться вимоги до індексації та стажу

Уряд готує до впровадження пенсійну реформу, яка не змінить сам процес виходу на пенсію, але суттєво вплине на механізм нарахування виплат. Її головна мета – чітке закріплення страхового принципу: розмір пенсії буде напрямую залежати від щомісячних внесків до Пенсійного фонду.

Заступниця міністра соціальної політики Дарина Марчак у коментарі 24 Каналу роз'яснила деякі аспекти реформи, що стосуються понаднормового стажу та індексації виплат.

Понаднормовий стаж:

Приклад:

Ви маєте 35 років стажу до 60 років. За власним бажанням вирішуєте не виходити на пенсію, а продовжувати працювати ще 5 років. Виходячи на пенсію сьогодні, ваша пенсія за 40 років стажу та за середньою зарплатою складатиме 5 424 грн. До неї додається підвищення 1 636 грн за 5 років відстрочення виходу на пенсію (30% від сумпенсії, по 0,5% за місяць відстрочки – цей принцип нарахування збережеться після реформи).

Загальна пенсія: 7 050 грн (61,2% від середньої зарплати, з якої сплачено ЄСВ за попередній рік після вирахування податків). Середній чистий коефіцієнт заміщення в країнах ЄС з 40-річним стажем становить 66,7% (включаючи накопичувальну частину).

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Доплати за понаднормовий стаж зараз:

Необхідний стаж для виходу на пенсію у 60 років: 31 рік.

31 рік. Доплата за кожен відпрацьований понаднормовий рік: 1% від розміру пенсії, але не більше ніж 1% від прожиткового мінімуму.

1% від розміру пенсії, але не більше ніж 1% від прожиткового мінімуму. Це стосується: тих, хто вийшов на пенсію до жовтня 2011 року.

тих, хто вийшов на пенсію до жовтня 2011 року. Для тих, хто вийшов на пенсію пізніше: компенсація за понад 35 років стажу для чоловіків і 30 років для жінок.

Згідно з реформою, індексація проходитиме у звичному порядку.

Нагадаємо, раніше UAportal розповідав, хто ще більше не зможе отримати надбавки до пенсії за віком.

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