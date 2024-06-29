Пенсионная реформа 2024: изменятся ли требования к индексации и стажу

Правительство готовит к внедрению пенсионную реформу, которая не изменит сам процесс ухода на пенсию, но существенно повлияет на механизм начисления выплат. Ее главная цель – четкое закрепление страхового принципа: размер пенсии будет напрямую зависеть от ежемесячных взносов в Пенсионный фонд.

Замминистра социальной политики Дарья Марчак в комментарии 24 Канала разъяснила некоторые аспекты реформы, касающиеся сверхурочного стажа и индексации выплат.

Сверхурочный стаж:

Пример:

У вас 35 лет стажа до 60 лет. По своему желанию решаете не выходить на пенсию, а продолжать работать еще 5 лет. Выходя на пенсию сегодня, ваша пенсия за 40 лет стажа и по средней зарплате будет составлять 5 424 грн. К ней добавляется повышение 1636 грн за 5 лет отсрочки выхода на пенсию (30% от компенсации, по 0,5% за месяц отсрочки – этот принцип начисления сохранится после реформы).

Общая пенсия: 7050 грн (61,2% от средней зарплаты, с которой уплачено ЕСВ за предыдущий год после вычета налогов). Средний чистый коэффициент замещения в странах ЕС с 40-летним стажем составляет 66,7% (включая накопительную часть).

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Доплаты за сверхурочный стаж сейчас:

Необходимый стаж для выхода на пенсию в 60 лет: 31 год.

31 год. Доплата за каждый отработанный сверхурочный год: 1% от размера пенсии, но не более 1% от прожиточного минимума.

Это касается: вышедших на пенсию до октября 2011 года.

вышедших на пенсию до октября 2011 года. Для тех, кто вышел на пенсию позже: компенсация за более чем 35 лет стажа для мужчин и 30 лет для женщин.

Согласно реформе, индексация будет проходить в обычном порядке.

Напомним, ранее UAportal рассказывал, кто еще больше не сможет получить надбавки к пенсии по возрасту.

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