Українці без стажу можуть оформити соцдопомогу замість пенсії: розмір виплат
Громадяни, які не мають необхідного страхового стажу для отримання пенсії за віком, можуть розраховувати на державну соціальну допомогу.
Про це повідомили в "Урядовому порталі". Ця програма покликана забезпечити підтримку тим, хто не може претендувати на традиційну пенсію через нестачу років трудового стажу.
Згідно з актуальними вимогами 2024 року, для виходу на пенсію в Україні необхідно мати певний страховий стаж:
- 60 років – 31 рік стажу;
- 63 роки – від 21 до 31 року стажу;
- 65 років – від 15 до 21 року стажу.
Важливо зазначити, що громадяни, які не мають 15 років страхового стажу, все ж таки мають право на соціальну допомогу після досягнення 65 років, за умови, що сукупний дохід їхньої сім'ї відповідає встановленим критеріям.
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Замість традиційної пенсії такі особи отримуватимуть соціальну допомогу. Її можна оформити, звернувшись до органів соціального захисту населення за місцем прописки/проживання або до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП).
Для оформлення державної соціальної допомоги вам знадобляться наступні документи:
- Заява: заповнена за формою, встановленою Міністерством соціальної політики України.
- Паспорт: ваш паспорт громадянина України.
- Трудова книжка: для підтвердження вашого трудового стажу.
- Документ, що підтверджує реєстрацію у державному реєстрі фізичних осіб-платників податків: ваш ідентифікаційний код.
- Довідка Пенсійного фонду про наявний страховий стаж: цю довідку можна отримати у будь-якому відділенні Пенсійного фонду України.
- Декларація про доходи та майновий стан: заповнена за останні шість календарних місяців для кожного члена сім'ї.
- Копія рішення про призначення опікуна (якщо необхідно): для осіб, визнаних недієздатними.
При поданні документів до органів соціального захисту населення необхідно пред'явити оригінал паспорта.
Який розмір виплат передбачений
Соціальна допомога призначається у розмірі 30% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Мінімальний розмір цієї допомоги не може бути меншим за 100% від прожиткового мінімуму, що складає 2361 грн на 2024 рік.
При збільшенні прожиткового мінімуму зростає і величина соціальної допомоги для непрацездатних осіб. Наприклад, цього року прожитковий мінімум збільшився з 2093 грн до 2361 грн, що становить зростання на 12,8%.
Нагадаємо, ми вже писали, у якої категорії пенсіонерів зростуть виплати у червні.
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