Надбавки до пенсії за віком: хто більше не зможе отримати

Більшість пенсіонерів може розраховувати на вікові доплати, але не всі мають на них право.

Деякі люди зовсім не отримають таких доплат через існуючі обмеження. Про це пише UAportal з посиланням на 24 канал.

Що слід знати про доплати за віком

Українське законодавство передбачає надання пенсіонерам вікових надбавок. Розмір надбавки збільшується кожні п'ять років.

Вікові доплати починаються з 70 років і поступово збільшуються:

Від 70 до 74 років – додаткові 300 гривень на місяць.

Від 75 до 79 років – щомісячно додається 456 гривень.

Після 80 років – щомісячна доплата становить 570 гривень.

Слід зауважити, що ці доплати не накопичуються, а лише збільшуються. Наприклад, якщо спочатку виплата була 300 гривень, з часом вона виросте до 456 гривень.

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Обмеження для отримання надбавок

Головною умовою, яка обмежує можливість отримання доплат, є високий розмір нарахованої пенсії. Пенсіонери, чиї щомісячні виплати перевищують 10 340 гривень, не можуть розраховувати на додаткові надбавки.

Висока пенсія – це єдина причина, через яку не нараховуються доплати за віком.

Доплати за стан здоров'я

Пенсіонери, яким виповнилося 80 років і більше, та які мають проблеми зі здоров'ям і потребують стороннього догляду, можуть отримувати додаткові виплати від держави.

Для отримання таких надбавок необхідно офіційно підтвердити погіршення здоров'я відповідними документами та відповідати певним критеріям, зокрема здатністю проживати самостійно без постійної підтримки.

Нагадаємо, ми вже писали, у якої категорії пенсіонерів зростуть виплати у червні.

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