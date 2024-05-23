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Війна в Україні

Чи можуть непридатні до служби українці виїжджати за кордон після 18 травня

Анастасія Крищук

Чи можуть непридатні до служби українці виїжджати за кордон після 18 травня
Чи випускатимуть непридатних українців за кордон за новим законом. Джерело: Офіс президента України

У суботу, 18 травня в Україні вступив у силу новий закон щодо мобілізації. Внесені зміни охоплюють низку аспектів, однак для тих, хто був знятий з військового обліку як непридатний до служби до 2014 року, жодних змін не передбачено.

Особи, звільнені від обліку згідно з наказом Міноборони №402 "Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ", зможуть безперешкодно виїжджати за кордон. Про це в інтерв'ю Фокусу повідомив народний депутат, член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

Згідно з його словами, проходження військово-лікарських комісій у такому випадку не потрібно, оскільки людину було визнано непридатною до служби до оголошення воєнного стану та мобілізації.

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"Якщо знято з обліку – значить непридатна", – пояснив депутат.

Новий закон не змінює критерії військової придатності для осіб, які були зняті з обліку, тому вони не повинні проходити ВЛК. Однак їм необхідно встановити додаток "Резерв+", зареєструвати електронний кабінет і завантажити туди документ або написати заяву про визнання непридатності до служби.

Водночас, правоохоронці можуть мати підозри щодо законності зняття з військового обліку після початку російського вторгнення. Якщо виявиться корупційна складова у цих рішеннях, доведеться доводити свою правоту, зазначає Федір Веніславський.

Раніше ми розповідали, яке майно можуть конфіскувати в ухилянтів за новим законом.

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