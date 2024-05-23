Могут ли непригодные к службе украинцы выезжать за границу после 18 мая

В субботу, 18 мая, в Украине вступил в силу новый закон о мобилизации. Внесенные изменения охватывают ряд аспектов, однако для тех, кто был снят с военного учета как непригодный к службе до 2014 года, никаких изменений не предусмотрено.

Лица, освобожденные от учета согласно приказу Минобороны №402 "Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе в ВСУ", смогут беспрепятственно выезжать за границу. Об этом в интервью Фокусу сообщил народный депутат, член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

Согласно его словам, прохождение военно-врачебных комиссий в таком случае не требуется, поскольку человек был признан непригодным к службе к объявлению военного положения и мобилизации.

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"Если снята с учета – значит непригодна", – объяснил депутат.

Новый закон не изменяет критерии военной пригодности для лиц, снятых с учета, поэтому они не должны проходить ВЛК. Однако им необходимо установить приложение "Резерв+", зарегистрировать электронный кабинет и загрузить документ или написать заявление о признании непригодности к службе.

В то же время правоохранители могут иметь подозрения о законности снятия с военного учета после начала российского вторжения. Если окажется коррупционная составляющая в этих решениях, придется доказывать свою правоту, отмечает Федор Вениславский.

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