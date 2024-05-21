Яке майно можуть конфіскувати в ухилянтів за новим законом

Після прийняття нового закону про мобілізацію та штрафи в Україні активно обговорюється перелік майна, яке не може бути вилучено у разі несплати штрафу.

Однак, важливо пам'ятати, що в разі несплати штрафу майно боржника, як і будь-якого іншого боржника, може бути арештовано, вилучено та реалізовано на державному онлайн-аукціоні "СETAM". Про це пише ТСН.

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З вирученої суми вирахують штраф, а решту повернуть власнику.

За даними юристів, арештувати можуть як нерухомість, так і побутові речі.

Що ж продають на аукціоні "СETAM"?

Наразі на аукціоні, який працює з 2014 року, можна знайти безліч лотів, які донедавна були майном боржників.

Ось деякі приклади:

Упаковання дріжджів за 5 гривень. Ймовірно, це було єдине, що виконавці змогли арештувати.

Ймовірно, це було єдине, що виконавці змогли арештувати. Арештована парова швабра за 150 гривень.

Радіоприймач за 90 гривень.

Телевізори, ноутбуки, домашні кінотеатри, меблі.

Інші побутові речі, одяг, посуд.

Важливо зазначити, що на аукціоні можна знайти лоти за стартовою ціною як менше однієї гривні, так і мільярди гривень.

Це можуть бути заводи, літаки, судна, ТРЦ тощо.

Звичайно, купівля таких лотів залежить від зацікавленості покупців.

Що ще конфісковують у боржників?

Окрім вищезазначеного, на аукціоні можна знайти й інші цікаві лоти, наприклад:

Арештований трактор.

Арештований човен.

Арештовані бджолині сім'ї.

Арештовані кури.

Як відбувається аукціон?

Щоб взяти участь в аукціоні, необхідно зареєструватися на сайті "СETAM" та внести заставну суму.

Аукціон проходить онлайн, і переможцем стає той, хто запропонує найвищу ціну за лот.

Важливо:

Перед участю в аукціоні рекомендується уважно ознайомитися з умовами продажу лота.

Пам'ятайте, що після покупки лота ви будете нести відповідальність за його транспортування та зберігання.

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