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Яке майно можуть конфіскувати в ухилянтів за новим законом

Ігор Романько

Яке майно можуть забрати в ухилянтів
Яке майно можуть забрати в ухилянтів

Після прийняття нового закону про мобілізацію та штрафи в Україні активно обговорюється перелік майна, яке не може бути вилучено у разі несплати штрафу.

Однак, важливо пам'ятати, що в разі несплати штрафу майно боржника, як і будь-якого іншого боржника, може бути арештовано, вилучено та реалізовано на державному онлайн-аукціоні "СETAM". Про це пише ТСН.

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З вирученої суми вирахують штраф, а решту повернуть власнику.

За даними юристів, арештувати можуть як нерухомість, так і побутові речі.

Що ж продають на аукціоні "СETAM"?

Наразі на аукціоні, який працює з 2014 року, можна знайти безліч лотів, які донедавна були майном боржників.

Ось деякі приклади:

  • Упаковання дріжджів за 5 гривень. Ймовірно, це було єдине, що виконавці змогли арештувати.
  • Арештована парова швабра за 150 гривень.
  • Радіоприймач за 90 гривень.
  • Телевізори, ноутбуки, домашні кінотеатри, меблі.
  • Інші побутові речі, одяг, посуд.

Важливо зазначити, що на аукціоні можна знайти лоти за стартовою ціною як менше однієї гривні, так і мільярди гривень.

Це можуть бути заводи, літаки, судна, ТРЦ тощо.

Звичайно, купівля таких лотів залежить від зацікавленості покупців.

Що ще конфісковують у боржників?

Окрім вищезазначеного, на аукціоні можна знайти й інші цікаві лоти, наприклад:

  • Арештований трактор.
  • Арештований човен.
  • Арештовані бджолині сім'ї.
  • Арештовані кури.

Як відбувається аукціон?

Щоб взяти участь в аукціоні, необхідно зареєструватися на сайті "СETAM" та внести заставну суму.

Аукціон проходить онлайн, і переможцем стає той, хто запропонує найвищу ціну за лот.

Важливо:

  • Перед участю в аукціоні рекомендується уважно ознайомитися з умовами продажу лота.
  • Пам'ятайте, що після покупки лота ви будете нести відповідальність за його транспортування та зберігання.

Нагадаємо, у ДПСУ сказали, як з 18 травня зміниться виїзд за кордон для військовозобов'язаних.

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