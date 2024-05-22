Хто з жінок повинен стати на облік у ТЦК і що буде, якщо цього не зробити

В Україні набув чинності новий закон про мобілізацію, в якому є пункти про військовий облік жінок. Зміни законодавства стосуються військовозобов’язаних жінок.

Положення нового мобілізаційного закону прояснив адвокат Владислав Мандрик у коментарі виданню "Юридична практика". Експерт нагадав, що з 1 жовтня 2023 року військовий облік став обов’язковим для жінок віком від 18 до 60 років, які мають медичну або фармацевтичну спеціальність.

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Жінки, які мають спеціальність або професію, споріднену з військово-обліковою, беруться на військовий облік за їх бажанням. Після постановки на військовий облік жінки мають такі ж самі обов’язки, як і чоловіки, за винятком випадків, передбачених законодавством з питань охорони материнства та дитинства, а також заборони дискримінації за ознакою статі.

Що змінюється з новим законом про мобілізацію:

Жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу або залучені до виконання робіт з забезпечення оборони держави у воєнний час виключно у добровільному порядку.

Навіть у мирний час жінки можуть бути прийняті на військову службу та службу у військовому резерві тільки за контрактом.

Жінки можуть добровільно проходити базову військову службу, яка розпочнеться з 1 вересня 2025 року.

Додано нові підстави для звільнення з військової служби під час мобілізації та дії воєнного стану, зокрема у зв’язку з вагітністю та доглядом за дитиною.

Виїзд за кордон жінок, які стали на військовий облік, не обмежений.

Важливо: новий закон про мобілізацію не передбачає обов’язкової мобілізації жінок. Жінки, які мають дітей, не підлягають мобілізації. Замість строкової служби для чоловіків та жінок запроваджується базовий військовий вишкіл, який можна пройти добровільно.

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