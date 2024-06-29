Чи зміниться тариф на воду у липні

Ціни на воду в Україні регулюються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Проте, деякі населені пункти мають право самостійно встановлювати тарифи на водопостачання та водовідведення. Про це пише 24 tv.ua.

Чи буде підвищення тарифів на воду в липні?

Згідно з планами НКРЕКП, тарифи на воду для побутових споживачів у липні 2024 року не повинні змінитися.

Однак, деякі українці можуть відчути зростання цін:

Споживачі в населених пунктах, де тарифи встановлюються місцевою владою. У таких містах та селах ціна на воду може бути вищою, ніж у середньому по країні.

У таких містах та селах ціна на воду може бути вищою, ніж у середньому по країні. Непобутові споживачі. У червні 2024 року НКРЕКП оновила тарифи на водопостачання та водовідведення для юридичних осіб. Найбільше відчули зміни ПрАТ "Енергоресурси", де тариф на водопостачання сягнув 53,39 гривні за кубометр.

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Як змінилися тарифи на воду в червні 2024 року?

Непобутові споживачі:

ПрАТ "Енергоресурси": 53,39 грн/м3



КП "Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства міста Ужгорода": 30,36 грн/м3



Чернівціводоканал: 23,86 грн/м3



КП "Водоканал" (Запоріжжя): 22,88 грн/м3



Дніпроводоканал: 23,92 грн/м3



Львівводоканал: 20,04 грн/м3



Київводоканал: 21,42 грн/м3



Харківводоканал: 22,87 грн/м3



Черкасиводоканал: 20,19 грн/м3



КП "Івано-Франківськводоекотехпром": 17,45 грн/м3



Житомирводоканал: 32,77 грн/м3

Водовідведення:

КП "Облводоканал": 41,30 грн/м3

Важливо! Раніше НКРЕКП запровадила заборону на підвищення тарифів на воду для побутових споживачів у великих містах.

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