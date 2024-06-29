Изменится ли тариф на воду в июле

Цены на воду в Украине регулируются Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Однако некоторые населенные пункты имеют право самостоятельно устанавливать тарифы на водоснабжение и водоотвод. Об этомпишет 24 tv.ua.

Будет ли повышение тарифов на воду в июле?

Согласно планам НКРЭКУ, тарифы на воду для бытовых потребителей в июле 2024 года не должны измениться.

Однако некоторые украинцы могут почувствовать рост цен:

Потребители в населенных пунктах, где тарифы устанавливаются местными властями. В таких городах и селах цена на воду может быть выше, чем в среднем по стране.

В таких городах и селах цена на воду может быть выше, чем в среднем по стране. Небытовые потребители. В июне 2024 года НКРЭКУ обновила тарифы на водоснабжение и водоотвод для юридических лиц. Больше всего ощутили изменения ЧАО "Энергоресурсы", где тариф на водоснабжение достиг 53,39 гривны за кубометр.

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Как изменились тарифы на воду в июне 2024 года?

Небытовые потребители:

ЧАО "Энергоресурсы": 53,39 грн/м3



КП "Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства города Ужгорода": 30,36 грн/м3



Черновцыводоканал: 23,86 грн/м3



КП "Водоканал" (Запорожье): 22,88 грн/м3



Днепроводоканал: 23,92 грн/м3



Львовводоканал: 20,04 грн/м3

Киевводоканал: 21,42 грн/м3



Харьковводоканал: 22,87 грн/м3



Черкассыводоканал: 20,19 грн/м3



КП "Ивано-Франковскводоэкотехпром": 17,45 грн/м3



Житомирводоканал: 32,77 грн/м3

Водоотвод:

КП "Облводоканал": 41,30 грн/м3

Важно! Ранее НКРЭКУ ввела запрет на повышение тарифов на воду для бытовых потребителей в крупных городах.

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