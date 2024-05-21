Генштаб підтвердив знищення російського ракетного корабля 'Циклон'

У неділю вночі, 19 травня, Сили оборони України завдали удару по російському ракетному кораблю "Циклон", який був у Севастополі, що наразі перебуває під тимчасовим контролем РФ. Цю інформацію оприлюднили у Генштабі у вівторок, 21 травня

Дмитро Плетенчук, представник оборонних сил південного регіону, 20 травня повідомив, що українські військові, можливо, знищили на території Криму "Циклон" - ракетний корабель Російської Федерації. Він додав, що цей корабель був останнім, що мав на борту крилаті ракети в регіоні.

Він також зазначив, що потоплення "Циклона" надасть українським оборонним силам додатковий час для відповіді на артилерійські удари.

Крім того, 19 травня Telegram-канал "Кримський вітер" повідомив про зникнення корабля "Циклон" після нападу ЗСУ того ж дня. Канал висловив припущення, що удар міг бути завданий по малому ракетному кораблю "Циклон".

Що відомо про МРК "Циклон"

Малий ракетний корабель "Циклон" має водотоннажність 870 т. Швидкість повного ходу: 30 вузлів. Дальність плавання: 2500 миль. Екіпаж – 36 осіб.

Озброєння:

УКБК (універсальний корабельний стрільбовий комплекс)

3С14 "Калібр-НК" з ПУ на 8 ракет ("Калібр-НК" або "Онікс"),

1 76-мм артустановка АК-176МА,

1 зенітно-ракетний комплекс "Панцир-М" (8 ПУ ЗУР, 2х6 30 мм),

2х1 12,7-мм кулемета 6П58 "Корд",

1 безпілотний літальний апарат "Орлан-10".

Малий ракетний корабель оснащений ракетним озброєнням, що дозволяє завдавати ударів високоточними крилатими ракетами як морських, і по наземних цілях. Вертикальна пускова установка 3С14 комплексу УКБК 3К14 на 8 крилатих/протикорабельних ракет ("Калібр"/"Онікс"), розташована за рубкою корабля, дозволяє завдавати ударів високоточними крилатими ракетами по наземних цілях на відстань до 2500 км.

Нагадаємо, зранку 19 травня Військово-морські сили ЗСУ повідомили, що вночі 19 травня Силами оборони України знищено морський тральщик чф рф проєкту 266-М "Ковровец".

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