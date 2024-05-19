ATACMS у Севастополі потопили малий ракетний корабель 'Циклон', є загиблі серед окупантів – ЗМІ

У Криму в ніч на 19 травня у Севастополі було потоплено судно проєкту 22800 "Циклон". Це малий ракетний корабель Чорноморського флоту російської федерації.

Як повідомляють російські пабліки, сталося влучання двома балістичними ракетами "ATACMS" по МРК "Циклон". Корабель після отриманих ушкоджень пішов під воду.

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"Інформація джерела. Потребує додаткового підтвердження… Було завдано ракетного удару по малому ракетному кораблю проекту 22800 "Циклон" у порту Севастополя. Удару завдано двома балістичними ракетами "ATACMS"", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок ракетного удару загинуло 6 військовослужбовців чорноморського флоту рф, а ще 11 отримали поранення.

Що відомо про МРК "Циклон"

Малий ракетний корабель "Циклон" має водотоннажність 870 т. Швидкість повного ходу: 30 вузлів. Дальність плавання: 2500 миль. Екіпаж – 36 осіб.

Озброєння:

УКБК (універсальний корабельний стрільбовий комплекс)

3С14 "Калібр-НК" з ПУ на 8 ракет ("Калібр-НК" або "Онікс"),

1х1 76-мм артустановка АК-176МА,

1 зенітно-ракетний комплекс "Панцир-М" (8 ПУ ЗУР, 2х6 30 мм),

2х1 12,7-мм кулемета 6П58 "Корд",

1 безпілотний літальний апарат "Орлан-10".

Малий ракетний корабель був розроблений фахівцями ЦМКБ "Діамант" (м. Санкт-Петербург) для Військово-Морського Флоту росії. Призначення малих ракетних кораблів цього проекту – охорона та захист економічної зони держави, ведення бойових дій у ближній морській зоні. Корабель був спроектований на основі проекту 12 300 "Скорпіон".

Малий ракетний корабель оснащений ракетним озброєнням, що дозволяє завдавати ударів високоточними крилатими ракетами як морських, і по наземних цілях. Вертикальна пускова установка 3С14 комплексу УКБК 3К14 на 8 крилатих/протикорабельних ракет ("Калібр"/"Онікс"), розташована за рубкою корабля, дозволяє завдавати ударів високоточними крилатими ракетами по наземних цілях на відстань до 2500 км.

Нагадаємо, зранку 19 травня Військово-морські сили ЗСУ повідомили, що вночі 19 травня Силами оборони України знищено морський тральщик чф рф проєкту 266-М "Ковровец".

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