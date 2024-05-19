Виконував надскладні завдання: у Криму знищено російський корабель-рекордсмен 'Ковровець'

Військово-морські сили ЗСУ 19 травня повідомили про знищення в окупованому Криму російського морського тральщика "Ковровець", який окупанти активно використовували російські війська для своїх найскладніших операцій.

"Уночі Силами оборони України знищено морський тральщик чф рф проєкту 266-М "Ковровец". Військово-Морські Сили ЗС України разом з побратимами продовжують наближати нас до Перемоги", – йдеться у повідомленні ВМС ЗСУ.

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Цей корабель мав багатий досвід участі у військових операціях, зокрема у Середземному морі біля берегів Сирії.

Чим "Ковровець" відрізнявся від інших кораблів

Рекордсмен бойових походів: у 2017 році "Ковровець" встановив рекорд за тривалістю бойової служби в Середземному морі, провівши там 132 дні.

Учасник операцій в "гарячих точках": тральщик брав участь в охороні радянських суден біля узбережжя Західної Африки, забезпечував протимінне судноплавство в Перській затоці під час ірано-іракської війни, а також здійснював протимінне патрулювання біля берегів Сирії.

Досвідчений шукач мін: "Ковровець" виконував завдання з пошуку та нейтралізації мін, які могли становити загрозу для російських кораблів.

Озброєння та оснащення: тральщик мав на борту потужні акустичні та радіолокаційні системи, зенітно-ракетні комплекси, артилерійські та кулеметні установки, а також реактивний бомбомет.

Знищення "Ковровця" - це значна втрата для російського флоту. Цей корабель був не лише досвідченим, але й добре озброєним, що робило його цінним активом у бойових операціях.

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