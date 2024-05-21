Генштаб подтвердил уничтожение российского ракетного корабля 'Циклон'

В воскресенье ночью, 19 мая, Силы обороны Украины нанесли удар по российскому ракетному кораблю "Циклон", который был в Севастополе, который находится под временным контролем РФ. Эту информацию обнародовали в Генштабе во вторник, 21 мая

Дмитрий Плетенчук, представитель оборонительных сил южного региона, 20 мая сообщил, что украинские военные, возможно, уничтожили на территории Крыма "Циклон" - ракетный корабль Российской Федерации. Он добавил, что этот корабль был последним, что имел на борту крылатые ракеты в регионе.

Он также отметил, что потопление Циклона предоставит украинским оборонным силам дополнительное время для ответа на артиллерийские удары.

Кроме того, 19 мая Telegram-канал "Крымский ветер" сообщил об исчезновении корабля "Циклон" после нападения ВСУ в тот же день. Канал высказал предположение, что удар мог быть нанесен по малому ракетному кораблю "Циклон".

Что известно о МРК "Циклон"

Малый ракетный корабль "Циклон" имеет водоизмещение 870 т. Скорость полного хода: 30 узлов. Дальность плавания: 2500 миль. Экипаж – 36 человек.

Вооружение:

УКБК (универсальный корабельный стрельбовый комплекс)

3С14 "Калибр-НК" из ПУ на 8 ракет ("Калибр-НК" или "Оникс"),

1 76-мм артустановка АК-176МА,

1 зенитно-ракетный комплекс "Панцирь-М" (8 ПУ ЗУР, 2х6 30 мм),

2х1 12,7-мм пулемета 6П58 "Корд",

1 беспилотный летательный аппарат "Орлан-10".

Малый ракетный корабль оснащен ракетным вооружением, позволяющим наносить удары высокоточными крылатыми ракетами как морским, так и по наземным целям. Вертикальная пусковая установка 3С14 комплекса УКБК 3К14 на 8 крылатых/противокорабельных ракет ("Калибр"/"Оникс"), расположенная за рубкой корабля, позволяет наносить удары высокоточными крылатыми ракетами по наземным целям на расстояние до 2500 км.

Напомним, утром 19 мая Военно-морские силы ВСУ сообщили, что ночью 19 мая Силами обороны Украины уничтожен морской тральщик ЧФ РФ проекта 266-М "Ковровец".

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