Ще одне місто у Європі ввело нові жорсткі обмеження для туристів

Венеція запровадила нові правила, спрямовані на зменшення негативного впливу туризму на історичне місто. Згідно з новими правилами, забороняється використання гучномовців на відкритому повітрі, а розмір туристичних груп обмежено 25 особами.

Цей крок було здійснено після того, як експерти з ЮНЕСКО попередили, що Венеція може бути додана до списку всесвітньої спадщини, що перебуває під загрозою, через руйнівний вплив масового туризму та зміни клімату, пише BBC.

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Венеція, відома своїми каналами та історичними будівлями, є одним з найпопулярніших туристичних напрямків у Європі. Щорічно місто відвідують мільйони людей, що створює значне навантаження на інфраструктуру та навколишнє середовище.

Раніше цього року Венеція вже запровадила щоденну плату за вхід у розмірі 5 євро для туристів, а також заборонила причалювати круїзним лайнерам у міському центрі.

Нові правила щодо гучномовців та розміру груп туристів мають на меті зробити перебування у Венеції більш комфортним для місцевих жителів та зменшити негативний вплив туризму на історичне середовище.

Очікується, що в найближчі роки кількість туристів у Венеції знову зросте до рівня до пандемії.

Місцева влада міста сподівається, що нові правила допоможуть зберегти унікальну атмосферу Венеції та зробити її більш привабливим місцем для відвідування для відповідальних туристів.

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