Еще один город в Европе ввел новые жесткие ограничения для туристов

Венеция ввела новые правила, направленные на уменьшение негативного влияния туризма на исторический город. Согласно новым правилам, запрещается использование громкоговорителей на открытом воздухе, а размер туристических групп ограничен 25 человек.

Этот шаг был предпринят после того, как эксперты из ЮНЕСКО предупредили, что Венеция может быть добавлена в список находящегося под угрозой всемирного наследия из-за разрушительного влияния массового туризма и изменения климата, пишет BBC.

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Венеция, известная своими каналами и историческими постройками, является одним из самых популярных туристических направлений в Европе. Ежегодно город посещают миллионы людей, что создает значительную нагрузку на инфраструктуру и окружающую среду.

Ранее в текущем году Венеция уже ввела ежедневную плату за вход в размере 5 евро для туристов, а также запретила причаливать круизным лайнерам в городском центре.

Новые правила относительно громкоговорителей и размера групп туристов имеют целью сделать пребывание в Венеции более комфортным для местных жителей и уменьшить негативное влияние туризма на историческую среду.

Ожидается, что в ближайшие годы количество туристов в Венеции снова возрастет до уровня пандемии.

Местные власти города надеются, что новые правила помогут сохранить уникальную атмосферу Венеции и сделать ее более привлекательным местом для посещения ответственных туристов.

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