Українці зможуть купатися в морі: в Одеській області готуються відкрити 20 пляжів

В Одеському регіоні готуються до відкриття 20 пляжів для відвідування, про що найближчими днями буде підписано відповідне розпорядження. Наразі проводиться ретельне обстеження зон відпочинку на наявність вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер в етері телемарафону "Єдині новини".

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Олег Кіпер зазначив, що серед пляжів, які планується відкрити, розглядається й один пляж в Ізмаїльському районі. Проте більшість локацій буде саме в Одесі та районі, де є більше можливостей для створення безпечних умов для відвідувачів.

Голова ОВА також нагадав, що у серпні минулого року було відкрито шість пляжів після перевірки їхньої безпеки. Ці пляжі стали доступними для відвідувачів завдяки дотриманню всіх необхідних умов безпеки.

"Це було небагато, це було шість пляжів, де були всі відповідні умови: обстежувалися на вибухові пристрої та мали поруч бомбосховища. Тоді пляжів, що виконали цю норму, було шість. Сьогодні ми також над цим працюємо", — додав Кіпер.

Відкриття нових пляжів в Одесі та області є важливим кроком для забезпечення комфортного та безпечного відпочинку громадян. З урахуванням досвіду минулого року, цього разу планується відкрити більше локацій, що дозволить більшій кількості людей насолодитися морським відпочинком.

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