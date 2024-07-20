Мешканці Львівської та Рівненської областей можуть отриматись грошову допомогу: про що йдеться

Частина мешканців Львівської та Рівненської областей можуть отримати грошову допомогу у розмірі 10 800 гривень. Реєстрацію на виплати проводить благодійний фонд "Право на захист" за фінансової підтримки УВБК ООН. Про це пише НП.

Хто може отримати грошову допомогу

Грошова допомога у розмірі 3600 гривень на місяць протягом трьох місяців надається:

особам, які набули статусу ВПО протягом останніх 6 місяців;

громадянам, які повернулися до України після перебування за кордоном;

ВПО, які повернулися на постійне місце проживання.

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Обов’язковими умовами отримання допомоги є не отримання виплат від УВКБ ООН чи інших благодійних організацій та відповідність таким критеріям уразливості:

батьки-одинаки дітей до 18 років;

сім’ї з літніми людьми старшими 55 років;

особи з тяжкими захворюваннями або інвалідністю;

сім’ї з доходом не більше ніж 5 400 грн на місяць на кожного члена сім’ї.

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