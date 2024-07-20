Жители Львовской и Ровенской областей могут получить денежную помощь: о чем идет речь

Часть жителей Львовской и Ровенской областей могут получить пособие в размере 10 800 гривен. Регистрация на выплаты проводит благотворительный фонд "Право на защиту" при финансовой поддержке УВБК ООН. Об этом пишет ЧП.

Кто может получить денежную помощь

Денежная помощь в размере 3600 гривен в месяц в течение трех месяцев предоставляется:

лицам, которые получили статус ВПЛ в течение последних 6 месяцев;

гражданам, вернувшимся в Украину после пребывания за границей;

ВПЛ, вернувшихся на постоянное место жительства.

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Обязательными условиями получения помощи является не получение выплат УВКБ ООН или других благотворительных организаций и соответствие следующим критериям уязвимости:

родители-одиночки детей до 18 лет;

семьи с пожилыми людьми старше 55 лет;

лица с тяжелыми заболеваниями или инвалидностью;

семьи с доходом не более 5 400 грн в месяц на каждого члена семьи.

Напомним, ранее UAportal писал, какой средний размер пенсии получают украинцы в 2024 году.

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