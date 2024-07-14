Якщо не вистачає стажу для пенсії: скільки коштує докупити один рік

Особи пенсійного віку в Україні мають можливість "докупити" страховий стаж за необхідності. Для зарахування одного повного місяця стажу потрібно сплатити мінімальний страховий внесок у розмірі 1 760 гривень.

Таким чином, один рік стажу в Україні у 2024 році коштуватиме 21 480 гривень. Про це пише 24 канал.

Читайте також: Хто з українців не зможе вийти на пенсію 2024 року

Пенсіонер може самостійно визначати частоту та обсяг своїх внесків відповідно до своїх фінансових можливостей. Це означає, що добровільні внески можна здійснювати як на власний рахунок, так і на користь інших осіб.

Хто може докупити страховий стаж

Громадяни України віком понад 16 років мають можливість докупити стаж. Це можуть бути:

особи, що проживають за кордоном, але планують отримувати пенсію в Україні;

люди передпенсійного віку, яким не вистачає стажу для отримання пенсії;

особи з низьким рівнем офіційного доходу, які сподіваються збільшити розмір своєї пенсії у майбутньому.

Раніше ми розповідали, що деяким пенсіонерам не підвищуватимуть пенсію.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!