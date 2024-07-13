Який середній розмір пенсії отримують українці у 2024 році

Протягом перших трьох місяців 2024 року середня пенсія в Україні зросла на 9,6%, що означає збільшення середніх виплат на 505,02 гривні до рівня 5 743,27 гривні. Пенсіонери, які продовжують трудову діяльність, в середньому отримують 6 094,28 гривні.

Однак у різних регіонах України середня пенсія значно відрізняється: у Києві пенсіонери отримують приблизно 7 848 гривень, тоді як у Тернопільській області ця сума складає всього 4 399 гривень. Про це пише 24 канал з посилання на Пенсійний фонд України.

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Середній розмір призначеної пенсії по регіонам. Джерело: ПФУ

У 2024 році в Україні структура пенсійних виплат виглядає наступним чином:

2 725 285 осіб (26,8%) отримують пенсію до 3 000 гривень – середня: 2 761, 58 гривні;

1 754 068 осіб (17,3%) отримують від 3 001 до 4 000 гривень – середня: 3 548,08 гривні;

1 889 222 особи (18,6%) отримують від 4 001 до 5 000 гривень – середня: 4 415,87 гривні;

2 561 420 осіб (5,2%) отримують від 5 001 до 10 000 гривень – середня: 6 843, 67 гривні;

1 224 710 осіб (12,1%) отримують понад 10 000 гривень – середня: 15 268, 49 гривні.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що ШІ вирахував, якою має бути мінімальна пенсія в Україні.

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