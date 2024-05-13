У Міноборони пояснили, які машини забиратимуть на потреби ЗСУ та у кого

Міністерство оборони України оприлюднило деталі процесу вилучення транспортних засобів (ТЗ) у громадян на потреби Збройних сил України (ЗСУ) та інших військових формувань.

Речник Міністерства оборони України, старший лейтенант Дмитро Лазуткін пояснив, які транспортні засоби можуть вилучати та як їх повертатимуть.

Процедура вилучення автотранспорту під час мобілізації здійснюється за рішенням місцевих державних адміністрацій, зауважив Лазуткін.

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"Військово-транспортний обов’язок передбачає задоволення потреб Збройних сил України та інших військових формувань у транспортних засобах, включаючи водні та техніку, а також трактори, самохідні сільськогосподарські машини та дорожньо-будівельну техніку", - пояснив він.

Експерт додав, що мобілізація автотранспорту здійснюється за участю Територіальних центрів координації, центрального управління або регіональних органів Служби безпеки України. Рішення про вилучення засобів приймається на основі відповідних розпоряджень місцевих державних адміністрацій.

За інформацією Міноборони, процедура приймання та передачі вилучених автотранспортних засобів включає укладення актів приймання-передачі. У цих документах фіксуються дані про власників, технічний стан, залишкову вартість та інші необхідні відомості для ідентифікації транспортних засобів.

"Повернення автотранспортних засобів власникам здійснюється протягом 30 календарних днів з моменту оголошення демобілізації", - уточнив Лазуткін.

У зв’язку зі введенням нового закону про мобілізацію в Україні, який набуде чинності 18 травня, передбачається безоплатне вилучення автотранспорту у громадян на потреби Збройних сил. Автомобілі вилучатимуться не у всіх власників. Якщо в особи є лише один автомобіль, його не будуть забирати. Проте у випадку наявності кількох транспортних засобів, вилучатиметься той, який найбільше підходить для використання в армії. Попередньо проводиться оцінка його вартості на ринку.

Щодо транспортних засобів, які належать підприємствам та організаціям, їх вилучення буде проводитися у відсотках. Наприклад, якщо сільськогосподарське підприємство має трактори, то на потреби Збройних сил можуть вилучити 25% від їх кількості.

Нагадаємо, з травня в Україні розпочнеться повторне проходження ВЛК для всіх, хто раніше був визнаний обмежено придатним до військової служби.

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