Коли обмежено придатні українці мають пройти повторну ВЛК: Міноборони

З травня 2024 року в Україні розпочнеться повторне проходження ВЛК для всіх, хто раніше був визнаний обмежено придатним до військової служби.

Слідкуйте за офіційними повідомленнями Міноборони та ТЦК для отримання детальної інформації про порядок та терміни проходження ВЛК. Звертайтеся до ТЦК за місцем проживання для уточнення статусу та отримання направлення на ВЛК.

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Що це означає?

Скасування статусу "обмежено придатний": Ця категорія більше не існує в Україні.

Перегляд статусу: Всі, хто раніше отримав статус "обмежено придатний", пройдуть повторну ВЛК, щоб визначити їх придатність до служби.

Всі, хто раніше отримав статус "обмежено придатний", пройдуть повторну ВЛК, щоб визначити їх придатність до служби. П'ять категорій: Після проходження ВЛК військовозобов'язані можуть отримати один із п'яти статусів: Непридатні до військової служби: Зняття з військового обліку. Непридатні з переоглядом: Повторне проходження ВЛК через 6-12 місяців. Тимчасово непридатні: Потребують лікування, відпустки або звільнення. Придатні: Зарахування до лав ЗСУ. Придатні до служби в тилових підрозділах: Служба у військових частинах забезпечення, ТЦК, вищих військових навчальних закладах та установах.

Після проходження ВЛК військовозобов'язані можуть отримати один із п'яти статусів:

Як проходитиме повторна ВЛК?

З середини травня: розпочнеться поетапне проходження ВЛК.

розпочнеться поетапне проходження ВЛК. Додатковий висновок: члени комісії визначать, які саме завдання може виконувати військовозобов'язаний та в яких військах він може служити.

Деталі:

Закон №10313: Цей закон, підписаний Президентом Зеленським, передбачає перегляд статусу обмежено придатних громадян.

Цей закон, підписаний Президентом Зеленським, передбачає перегляд статусу обмежено придатних громадян. Зміни до наказу №402: Ці зміни, які зараз погоджуються, чітко регламентують процес проходження ВЛК та визначення нового статусу військовозобов'язаних.

Ця інформація є актуальною на 16 квітня 2024 року.

Нагадаємо, на початку лютого 2024 року Верховна Рада схвалила у першому читанні урядовий закон про мобілізацію. До другого читання законопроєкту № 10449 про посилення мобілізації нардепи подали понад 4000 поправок.

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