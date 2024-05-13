В Минобороны объяснили, какие машины будут забирать на нужды ВСУ и у кого

Министерство обороны Украины обнародовало детали процесса изъятия транспортных средств (ТС) у граждан на нужды Вооруженных сил Украины (ВСУ) и других военных формирований.

Спикер Министерства обороны Украины, старший лейтенант Дмитрий Лазуткин объяснил, какие транспортные средства могут изымать и как их будут возвращать.

Процедура изъятия автотранспорта при мобилизации осуществляется по решению местных государственных администраций, отметил Лазуткин.

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"Военно-транспортная обязанность предусматривает удовлетворение потребностей Вооруженных сил Украины и других военных формирований в транспортных средствах, включая водные и технику, а также тракторы, самоходные сельскохозяйственные машины и дорожно-строительную технику", — пояснил он.

Эксперт добавил, что мобилизация автотранспорта осуществляется с участием Территориальных центров координации, центрального управления или региональных органов Службы безопасности Украины. Решение об изъятии средств принимается исходя из соответствующих распоряжений местных государственных администраций.

По информации Минобороны, процедура приемки и передачи изъятых автотранспортных средств включает заключение актов приемки-передачи. В этих документах фиксируются данные о владельцах, техническом состоянии, остаточной стоимости и другие необходимые сведения для идентификации транспортных средств.

"Возвращение автотранспортных средств владельцам производится в течение 30 календарных дней с момента объявления демобилизации", — уточнил Лазуткин.

В связи с введением нового закона о мобилизации в Украине, который вступит в силу 18 мая, предполагается безвозмездное изъятие автотранспорта у граждан на нужды Вооруженных сил. Автомобили будут изыматься не у всех владельцев. Если у человека есть только один автомобиль, его не будут забирать. Однако в случае наличия нескольких транспортных средств будет изыматься тот, который наиболее подходит для использования в армии. Предварительно производится оценка его стоимости на рынке.

В отношении транспортных средств, принадлежащих предприятиям и организациям, их изъятие будет производиться в процентах. К примеру, если сельскохозяйственное предприятие имеет тракторы, то на нужды Вооруженных сил могут изъять 25% от их количества.

Напомним, с мая в Украине начнется повторное прохождение ВЛК для всех, кто раньше был признан ограниченно пригодным к военной службе.

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