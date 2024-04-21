Окремі військові підрозділи для засуджених створять в Україні: чи дадуть судимим зброю до рук

10 квітня Верховна Рада України ухвалила за основу прийнято законопроєкт №11079-1 про мобілізацію засуджених осіб. Завдяки цій законодавчій ініціативі в ЗСУ зможуть потрапити тисячі засуджених.

Передбачається, що вони служитимуть в окремих спеціалізованих частинах або в окремих спеціалізованих підрозділах – за згодою командира частини.

Як пояснив міністр юстиції Денис Малюська, в ЗСУ можуть сформувати окремі підрозділи для засуджених та тих осіб, хто вже відбув покарання.

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"Це буде не тільки добровільна, тобто контрактна форма служби…, а й створення окремих підрозділів, де служитимуть ті, хто був звільнений із місць позбавлення волі. Щоб не було різного підходу, щоб хтось, раптом вийшовши з в'язниці, не опинився в "ужгородському котлі", не виконуючи свій військовий обов'язок. Власне, тому рівний підхід, однаковий підхід, незалежно від того – це корупціонер…, чи звичайний кримінальний злочинець", – зазначив міністр.

За словами Малюськи, ці мобілізовані підрозділи зможуть допомогти у будівництві об'єктів військової інфраструктури та створенні оборонних споруд на фронті.

"Я впевнений, що такі підрозділи можуть виконувати роботи з будівництва військової інфраструктури, різних інженерних перешкод для нашого противника, захисних споруд. Наші військові багато часу проводять на земляних роботах. Я думаю, що тут наші "вихованці" можуть дати фору багатьом військовим", - підкреслив він.

Малюська також наголосив, що засуджені, які відчувають покликання до захисту країни, будуть мобілізовані лише за їхньою власною згодою.

Міністр додав, що правила однакові для всіх, оскільки Конституція не робить винятків.

"Тим більше охочих у нас достатньо - тисячі тих, хто перебуває в місцях позбавлення волі, висловлюють таке бажання", – додав він.

Нагадаємо, з травня в Україні розпочнеться повторне проходження ВЛК для всіх, хто раніше був визнаний обмежено придатним до військової служби.

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