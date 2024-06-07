Чи може в Україні статися повний блекаут: в Укренерго пояснили

Оператор системи передачі електроенергії України наголошує, що наразі не прогнозує ймовірності системної аварії, яка може призвести до масштабного відключення електроенергії в країні.

Важливо розуміти різницю між блекаутом та контрольованими відключеннями, заявили представники "Укренерго" у коментарі РБК-Україна.

Блекаут – це неконтрольована аварія, коли баланс між генерацією та споживанням електроенергії порушується, що призводить до повного вимкнення електромережі в значній частині країни або навіть у всій країні.

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Контрольовані відключення, які застосовує "Укренерго", є тимчасовим заходом, спрямованим на збалансування енергосистеми в умовах дефіциту електроенергії.

Українська енергосистема вже пережила блекаут у листопаді 2022 року, коли через російські ракетні удари від електромережі відключилися кілька атомних електростанцій.

Однак завдяки злагодженій роботі енергетиків вже за декілька днів вдалося відновити електропостачання більшої частини країни.

З 2022 року енергосистема України зазнала численних атак з боку Росії, як ракетних, так і за допомогою дронів. Попри ці атаки, енергетики змогли зберегти стійкість системи та мінімізувати вплив на споживачів.

Втрати генерації наразі становлять близько 9 ГВт, але це не загрожує системі блекаутом. Україна продовжує імпортувати електроенергію з Європи, що також допомагає збалансувати енергосистему.

Міністр енергетики України Герман Галущенко раніше підкреслив, що загроза блекаутів наразі відсутня: "На жаль, атаки ворога продовжуватимуться, але енергосистема є цілісною. Тотального блекауту в країні не буде".

Нагадаємо, раніше у Міненерго пояснили зростання тарифів на світло.

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