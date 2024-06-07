Может ли в Украине произойти полный блэкаут: в Укрэнерго объяснили

Оператор системы передачи электроэнергии Украины отмечает, что пока не прогнозирует вероятность системной аварии, которая может привести к масштабному отключению электроэнергии в стране.

Важно понимать разницу между блэкаутом и контролируемыми отключениями, заявили представители "Укрэнерго" в комментарии РБК-Украина.

Блэкаут – это неконтролируемая авария, когда баланс между генерацией и потреблением электроэнергии нарушается, что приводит к полному отключению электросети в значительной части страны или даже во всей стране.

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Контролируемые отключения, применяемые "Укрэнерго", являются временной мерой, направленной на сбалансирование энергосистемы в условиях дефицита электроэнергии.

Украинская энергосистема уже пережила блэкаут в ноябре 2022 года, когда из-за российских ракетных ударов от электросети отключились несколько атомных электростанций.

Однако благодаря слаженной работе энергетиков уже через несколько дней удалось возобновить электроснабжение большей части страны.

С 2022 года энергосистема Украины подверглась многочисленным атакам со стороны России, как ракетных, так и с помощью дронов. Несмотря на эти атаки, энергетики смогли сохранить устойчивость системы и минимизировать влияние потребителей.

Потери генерации составляют около 9 ГВт, но это не угрожает системе блэкаутом. Украина продолжает импортировать электроэнергию из Европы, что также помогает сбалансировать энергосистему.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко ранее подчеркнул, что угроза блэкаутов пока отсутствует: "К сожалению, атаки врага будут продолжаться, но энергосистема целостна. Тотального блэкаута в стране не будет".

Напомним, ранее в Минэнерго объяснили рост тарифов на свет.

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