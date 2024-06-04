Як українці можуть зменшити витрати на світло: практичні поради

В Україні існують альтернативні методи зменшення витрат на електроенергію, окрім використання нічного тарифу. Один з таких – це використання електроощадних приладів, що може знизити енергоспоживання на 40%.

Фонд енергоефективності надав рекомендації щодо заощадження електроенергії. Про це пише OBOZ.ua.

Ці поради включають:

перехід на енергоощадні лампи : замініть традиційні лампи розжарювання в домі, це може знизити витрати на освітлення до 15%;

: замініть традиційні лампи розжарювання в домі, це може знизити витрати на освітлення до вимикання світла там, де воно не потрібне: не залишайте увімкненим світло у пустій кімнаті. Використовуйте один світильник за потреби та завжди вимикайте світло при виході;

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уникайте режиму "очікування" електроприладів : вимикайте електроприлади з розеток, щоб уникнути непомітного споживання енергії, яке може становити до 15% від загального споживання;

: вимикайте електроприлади з розеток, щоб уникнути непомітного споживання енергії, яке може становити до від загального споживання; енергоефективна побутова техніка: вибирайте побутові прилади з високим класом енергоефективності та користуйтеся економними режимами, що дозволяє економити до 40% енергії;

оновлення електропроводки : перевірте стан електропроводки та за необхідності замініть її, щоб запобігти зайвому споживанню електроенергії;

: перевірте стан електропроводки та за необхідності замініть її, щоб запобігти зайвому споживанню електроенергії; енергоощадження у в місцях загального користування в домі: мінімізуйте використання освітлення у місцях загального користування, встановлюйте світильники з датчиками руху та системами димірування для автоматичного регулювання інтенсивності світла.

Встановлення двотарифного електролічильника може виявитися ефективним способом економії коштів та компенсації підвищення цін на електроенергію. Вартість такого лічильника становить приблизно 2000 гривень. При місячному споживанні 200 кВт⋅год, переведення половини цього обсягу на нічний тариф дозволить заощадити близько 432 гривень щомісяця. Таким чином, витрати на лічильник окупляться протягом шести місяців.

У деяких населених пунктах енергетичні компанії пропонують послуги з продажу та монтажу двотарифних лічильників. Ви маєте можливість придбати такий пристрій самостійно, але для його заміни потрібно залучення спеціалістів з енергетичної компанії.

Однак існує проблема: відключення електроенергії можуть відбуватися не лише вдень, а й вночі, особливо під час піків споживання. В таких випадках ваше споживання електроенергії буде залежати не тільки від особистих планів, а й від розкладу, встановленого енергетичною компанією.

Нагадаємо, раніше у Міненерго пояснили зростання тарифів на світло.

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