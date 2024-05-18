Чи змінить блекаут в Україні стратегію Обами – Байдена

Если Америка и Европа всё ещё полагают: лучшая стратегия для Украины – сидеть в обороне и уворачиваться от рашистских ракет и бомб в ожидании, когда обитатели РФ сами ликвидируют путинский режим, то это накладывает на США и ЕС ряд обязательств.

Прежде всего, максимально обеспечить Украину системами ПВО, включая авиацию. В Польше после трёх падений рашистских ракет авиация уже взлетает регулярно для их возможного перехвата. Но только над Польшей. Что мешает американской и польской авиации взять под своё крыло как минимум западные области Украины, вопрос больше политический, чем военно-технический. Как и прикрытие южных областей Украины американской и румынской авиацией.

Даже у лживой Москвы не повернётся язык пожаловаться в Совбезе ООН на ужасное злодеяние, если американский истребитель собьёт в небе Украины российскую ракету, а если повернётся, то крайне интересно посмотреть, как это будет выглядеть. Нападение на аэродромы в Польше и Румынии будет очевидным нападением на НАТО, а Москва воюет с НАТО десять лет только в пропаганде. Если в Вашингтоне видят какие-то юридические препоны, не позволяющие это сделать, то есть Будапештский договор, который именно это и обязывает сделать правительство США. Но оно третий год этого не делает по только ему известным причинам.

Вместо этого Белый дом выбрал марафон: что раньше закончится – ракеты у РФ или электростанции и линии передач у Украины, в котором хотел устанавливать свои правила. Отчасти это удалось – отсутствием зимой 2023-2024 г. масштабных атак на энергосистему Украина явно обязана администрации Байдена, а не дефициту ракет у Москвы. Что обещал той за это Белый дом – станет известно, вероятно, только после войны.

Наиболее вероятно, взамен было обещано не увеличивать поставки оружия Украине. Странный бюджетный марафон в США, начатый с отставки Кевина Маккарти, наводит на эту мысль. Отставку инициировало два десятка крайних республиканцев, но она была бы невозможной без поддержки Демпартией.

Евросоюз не был стороной этого соглашения США и РФ, поскольку это потребовало бы согласования с всеми 27 его членами и тайное стало бы явным. Поэтому Москве пришлось довольствоваться обещанием Белого дома удерживать европейцев от увеличения поставок оружия Украине. Это было не сложно, поскольку не все его члены поставляют оружие на системной основе. США было проще тихо договориться с крупными поставщиками, чем запускать процесс обсуждения.

В результате, когда рашисты усилили в декабре штурмы Авдеевки, стремясь взять её к Новому году, а поставки из США зависли, то в январе крупные партии оружия Украине передали Великобритания и Норвегия, не являющиеся членами ЕС. Затем Москва всю зиму скрипела зубами на Чехию, требуя от Байдена повлиять на неё. С поставками от Швеции ей пришлось смириться. Было слишком очевидно, что Белый дом не будет в это ввязываться из-за проблем, которые Турция и Венгрия создали Швеции для вступления в НАТО. Возмущаться из-за передачи Латвией и Эстоний своих пушек Украине в кремле сочли просто унизительным для себя.

В итоге 17 февраля рашисты захватили Авдеевку благодаря ковровым бомбардировкам с удаления, а 22 марта нанесли первый за полгода удар по энергосистеме Украины. Их главной целью стала ДнепроГЭС, где они разрушили машинные станции, чем повредили и шлюзы. Змиевская ТЭС была разрушена 30 марта, Трипольская ТЭС – 11 апреля. Этим Москва демонстрировала выход из соглашения и изменение схемы атака. Теперь удары были направлены по источникам генерации электроэнергии, которые нельзя так быстро восстановить как трансформаторы на подстанциях и линии передачи, ставшие объектами атак осенью и зимой 2022-2023 г. В ответ Белый дом ускорил бюджетный марафон и в начале 20-ых чисел апреля завершил его.

Атаки рашистов по ДнепроГЭС и теплоэлектростанциям означают их желание оставить Украину без электроэнергии на годы. Атомные станции не стали весной объектами атак не из-за гуманизма Москвы или боязни ею ООН и МАГАТЭ – их просто сложно разрушить. В 2022-2023 гг. Москва спокойно стремилась решить эту проблему уничтожением объектов передачи электроэнергии с Хмельницкой АЭС по принципу "Не съем, то хоть надкусаю". На практике это означает остановку АЭС без разрушения самой станции. Если принять во внимание сложности экстренной остановки атомных реакторов, то это означает создание аварийной ситуации на АЭС. Теперь в число объектов для ракетных ударов РФ внесла и хранилища газа.

Исход битвы-марафона – ракеты против электростанций вполне очевиден, особенно с учётом нынешнего состояния ПВО. Расширение сети ПВО – это лишь откладывание его исхода во времени. То же самое можно сказать и о Харькове, который после смещения сейчас рашистами украинско-российской границы, а точнее – линии фронта на 10 км ближе к городу, стал доступен их реактивной артиллерии. Этим Москва создала для себя возможность экономить ракеты и причинять ещё большие разрушения городу. Создала с молчаливого одобрения Байдена, запрещающего вести боевые действия на территории РФ любым оружием по идеологическим соображениям и опасения ядерной конфронтации с Москвой.

Стратегия осаждённой крепости, которую Байден навязал Украине, упорно следуя линии Обамы, бесперспективна. Определённые перспективы она имела до 24 февраля, но после этой даты исчерпала себя. Однако, в Белом доме никак не хотят это признать, как и тот очевидный факт, что армия, сидящая в бомбоубежище и отстреливающаяся из него, не может по определению выиграть войну. Выиграть войну, сидя в бомбоубежище, можно в случае, если в поле и в небе ведёт борьбу другая армия. В нашем случае это может быть армия США или армии стран Европы, или их объединение в рамках НАТО.

Но Байден никак не решится ни на один из этих вариантов. Байден, подобно Обаме, надеется на экономическое и дипломатическое принуждение РФ к миру в духе плана "Анаконда". Он более решителен и последователен, чем Обама, но этого давно уже мало. Инаугурации "путина" означает готовность кремлёвцев продолжать войну ещё минимум шесть лет. Это Пёрл-Харбор для стратегии Обамы – Байдена. Это та точка, после которой у администрации Байдена есть три варианта – изменить стратегию и вступить в войну, уйти в отставку, или следовать прежним курсом с несущественными изменениями.

Пока в Белом доме, судя по визиту Блинкена в Киев, предпочитают следовать прежним курсом, лишь добавив вооружений на 2 млрд. долларов. Обычный способ залить проблему деньгами. Но есть три сложности.

Первая, вера менеджеров-недоучек, что деньги в мгновение ока превращаются во всё, что пожелаешь. В данном случае в большую армию с супероружием. Как верно сказал 16 мая на слушаниях по поставкам вооружений Украине сенатор-демократ Шелдон Уайтхаус – "Мы (США) всегда поддерживали Украину и всегда опаздывали с этим на шесть месяцев". Слушания проходили в Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе. Радует то, что в Демпартии осознают проблему, но с её осознанием они запоздали больше, чем на шесть месяцев.

Вторая, собственные, можно сказать, врождённые дефекты правительства Зеленского, построившего то, что англичане называют "ублюдочным феодализмом", подразумевая под этим социальную ситуацию эпохи войны "Аллой и Белой роз". Его дефекты не секрет для Москвы и там, когда говорят о плане "двух Корей для Украины", имеют ввиду план "два Вьетнама". У Блинкена есть шанс стать вторым Киссинджером, который просрал всё, но хочется надеяться, этого с ним не случится.

Третья сложность, захотят и смогут ли европейцы снабжать Украину электроэнергией, когда ракеты выиграют марафон у электростанций. С большой вероятностью, захотят, но не смогут, так как рашисты после уничтожения электростанций в Украине возьмутся за уничтожение узлов перетока электроэнергии из ЕС. Сделать это будет вероятно легче, чем уничтожить электростанции. Если в Белом доме надеются, электростанции ЕС позволят продолжать этот марафон до бесконечности, то это большая ошибка, и лучше осознать её сейчас, чем через шесть месяцев после того, как она станет фактом.

В результате администрации Байдена остаётся только одно – менять стратегию прямо сейчас и в направлении удара возмездия. Москва за десять лет войны более чем заслужила это. Но готовы ли в Белом доме к таким изменения? Похоже, пока Байдену больше по душе не лавровый венок победителя, а венок "миротворца" из бумажный цветов. Такой, какой был у Киссинджера, пытавшегося вернуть Нобелевскому комитету свою премию мира.

Обама премию мира не возвращает, он не такой сообразительный как Киссинджер, а Байден лишь обещает поддерживать Украину всегда, пусть и с перебоями. Это заметно контрастирует с планом "Победы для Украины" трёх Майклов из Республиканской партии. В план Трампа победы над рашизмом за три дня никто не верит, но план трёх Майклов выглядит явно привлекательней, что ориентация Демпартии на войну ещё шесть лет до нового переназначения "путина".