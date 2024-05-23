Чи можуть непридатні до служби українці виїжджати за кордон після 18 травня

У суботу, 18 травня в Україні вступив у силу новий закон щодо мобілізації. Внесені зміни охоплюють низку аспектів, однак для тих, хто був знятий з військового обліку як непридатний до служби до 2014 року, жодних змін не передбачено.

Особи, звільнені від обліку згідно з наказом Міноборони №402 "Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ", зможуть безперешкодно виїжджати за кордон. Про це в інтерв'ю Фокусу повідомив народний депутат, член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

Згідно з його словами, проходження військово-лікарських комісій у такому випадку не потрібно, оскільки людину було визнано непридатною до служби до оголошення воєнного стану та мобілізації.

Читайте також: Хто з жінок повинен стати на облік у ТЦК і що буде, якщо цього не зробити

"Якщо знято з обліку – значить непридатна", – пояснив депутат.

Новий закон не змінює критерії військової придатності для осіб, які були зняті з обліку, тому вони не повинні проходити ВЛК. Однак їм необхідно встановити додаток "Резерв+", зареєструвати електронний кабінет і завантажити туди документ або написати заяву про визнання непридатності до служби.

Водночас, правоохоронці можуть мати підозри щодо законності зняття з військового обліку після початку російського вторгнення. Якщо виявиться корупційна складова у цих рішеннях, доведеться доводити свою правоту, зазначає Федір Веніславський.

Раніше ми розповідали, яке майно можуть конфіскувати в ухилянтів за новим законом.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!