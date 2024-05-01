Дрони атакували НПЗ на Рязані: палає з трьох годин ночі (відео)

Безпілотники у ніч на 1 травня атакували Рязанський нафтопереробний завод. На підприємстві спалахнула пожежа.

За словами очевидців, атака БПЛА відбулася близько третьої години ночі. Спочатку було чутно гул, а потім сталися два вибухи.

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Наразі на заводі працюють співробітники оперативних служб. За попередніми даними, постраждалих немає.

Пожежа на НПЗ в Рязані. Джерело: t.me/ryazan_chp62

Факт атаки на регіон підтвердив і губернатор Рязанської області Павло Малков.

"Рязанська область зазнала атаки безпілотного літального апарату. За попередньою інформацією постраждалих немає, проводиться перевірка", – написав він у своєму Телеграм-каналі.

Як стало відомо з джерел, до атаки на НПЗ в Рязані причетне Головне управління розвідки Міноборони України.

Нагадаємо, у ніч на 28 квітня у Калузькій області росії безпілотники атакували нафтобазу.

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