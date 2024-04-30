У Джанкої атаковано місце дислокації гелікоптерного полку 4-го командування ВПС росії (відео)

У ніч на 30 квітня в Криму лунали вибухи. Місцеві жителі чули вибухи в Євпаторії, Джанкої, Сімферополі, Гвардійському та Красноперекопському районі.

Місцеві пабліки пишуть, що це була комбінована атака із застосуванням БПЛА та ракет ATACMS. За даними російських пропагандистів, по об'єктах армії окупантів в Криму було випущено від 11 до 15 ракет.

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Ракети вдарили по об'єктах окупантів в Криму. Джерело: Скриншот з відео у t.me

Телеграм-канал "Крымские партизаны" повідомляє, що одна з уражених цілей – це військовий аеродром "Джанкой". Тут дислокується гелікоптерний полк 4-го командування ВПС рф та ППО Південного військового округу. "Є руйнування та мертві окупанти", – йдеться у повідомленні.

Повідомлення про ракетну атаку в пабліках окупантів. Джерело: Скриншот з t.me

ASTRA повідомляє, що унаслідок удару по аеродрому в Джанкої поранено 5 військовослужбовців російської армії.

"Сьогодні вночі, 30 квітня, балістичні ракети (імовірно, MGM-140 ATACMS) знову атакували військовий аеродром "Джанкою" — місце дислокації гелікоптерного полку 4-го командування ВПС та ППО Південного військового округу, повідомляють джерела ASTRA в МНС анексованого регіону. Внаслідок атаки поранено 5 військовослужбовців", – пише ASTRA.

Так звана "влада Криму" не коментувала вибухи, а зрадник, запорізький колаборант Володимир Рогов заявив, що російська ППО "повністю відбила ракетну атаку".

"Над Джанкоєм та Сімферополем відпрацювала система ППО росії. За інформацією, що надходить, наші захисники відпрацювали на відмінно", – написав він.

Нагадаємо, у ніч на 28 квітня у Калузькій області росії безпілотники атакували нафтобазу.

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