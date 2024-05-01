Дроны атаковали НПЗ на Рязани: горит с трех часов ночи (видео)

Беспилотники в ночь на 1 мая атаковали Рязанский нефтеперерабатывающий завод. На предприятии вспыхнул пожар.

По словам очевидцев, атака БПЛА произошла около трех часов ночи. Сначала был слышен гул, а затем произошли два взрыва.

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В настоящее время на заводе работают сотрудники оперативных служб. По предварительным данным, пострадавших нет.

Пожар на НПЗ в Рязани. Источник: t.me/ryazan_chp62

Факт атаки на регион подтвердил и губернатор Рязанской области Павел Малков.

"Рязанская область подверглась атаке беспилотного летательного аппарата. По предварительной информации пострадавших нет, проводится проверка", — написал он в своем Телеграм-канале.

Как стало известно из источников, к атаке на НПЗ в Рязани причастно Главное управление разведки Минобороны Украины.

Напомним, в ночь на 28 апреля в Калужской области россии беспилотники атаковали нефтебазу.

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