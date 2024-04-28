Безпілотники атакували нафтобазу у Калузькій області росії: вибухнула цистерна з бензином (відео)

У ніч на 28 квітня над Калузькою областю росії було збито три безпілотники. Як повідомили у міноборони рф, ця атака стала частиною масового нальоту на регіони росії.

"Черговими засобами ППО було знищено та перехоплено сімнадцять українських БПЛА з яких: дев'ять – над територією Брянської області, три – над територією Курської області, два – над територією Білгородської області та три – над територією Калузької області", – йдеться у повідомленні російського міноборони.

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За словами губернатора Калузької області Владислава Шапші, атака БПЛА відбулася близько 3:40 в районі нафтобази в Людиново. Шапша стверджує що жертв та руйнувань немає.

Тим часом пропагандистський Телеграм-канал "База" повідомив, що безпілотники цієї ночі атакували нафтобазу "Калуганафтопродукт" у Людиново.

"Внаслідок падіння двох БПЛА літакового типу стався вибух цистерни з бензином об'ємом майже 700 кубічних метрів. За пів години на території нафтобази впав третій безпілотник", - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, у Набережних Челнах в російській республіці Татарстан 28 квітня сталася масштабна пожежа на головному заводі корпорації КамАЗ.

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