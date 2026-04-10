Жизнь со слабым Трампом

Война в Иране превратила страшного и могущественного Трампа в слабого политика. Он это чувствует, планов выхода из кризиса нет, дипстейты к выработке стратегий не подключают. Следовательно, он действует и будет действовать еще более хаотично чем обычно.

В мире образовалась очень сложная ситуация, когда США потеряли (как минимум, временно) свой статус гарантия безопасности для целых регионов, но при этом отказаться от США, как гаранта безопасности не могут эти же регионы (ЕС в том числе). И именно это оставляет Трампу достаточно широкую возможность для продолжения той политики, которую он вел весь последний год. Год назад я писал доклад "Трамп. Путин. СИ. Как будет выглядеть новый биполярный мир" и один из ключевых выводов заключался в том, что в отличие от холодной войны, в наше время складывается ситуация, когда целый ряд стран, как региональных лидеров, так и стран значительно меньшего калибра, вынуждены сидеть одновременно на двух стульях. Они играют в подчиненность одновременно нескольким центрам воздействия. А главная причина – ни Китай, ни США, как новые гегемоны, не готовы воевать за своих сателлитов (имеются в виду большие наземные операции). Так не может длиться долго. Но в ближайшие годы – это уже устоявшаяся реальность. Ну а главное водоразделение по линии свой-чужой, теперь сводится к тому, у кого ты покупаешь оружие. Ценности как минимум временно отходят на второй план. И даже смена Трампа серьезно не отразится на этом тренде. Но это о глобальных вещах. Если вернуться к Трампу и нам, мы, к сожалению, понимаем: нынешняя слабость Трампа будет порождать рост количества хаотических движений, которые сложно даже просчитывать. При этом на столе у Трампа лежит две прямо противоположные концепции в отношении Украины и России: зарабатывать вместе с Россией, нагнув ЕС снимать санкции или максимально отжать Россию со всех рынков, где она создает конкуренцию для США (прежде всего рынок энергоносителей). Эта дихотомия будет оставаться главным источником хаоса для нас, в частности, и для Европы вообще. Трампу после эпического провала в Иране нужны победы. И мы входим в пул тех точек на карте, где он попытается совершить "подвиги". И тут у нас большой вызов: нам в очередной раз нельзя поссориться с Трампом и одновременно не дать ему играть в игру "нагни Украину". Соблазн "послать" Трампа на фоне определенных дипломатических успехов Украины нужно максимально отвергнуть. Я уже писал раньше и повторю сейчас еще раз: нынешний формат переговоров в абсолютном тупике. Без изменения формата и расширения круга участников – выйти из этого угла практически нереально. И над этим пора начинать активно думать.