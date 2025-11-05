Выборы мэра Нью-Йорка: почему эта история о значительно больших процессах в Америке, чем об изменении городских властей

На выборах мэра Нью-Йорка победил 34-летний демократ-социалист Зохран Мамдани. Почему эта история о значительно больших процессах в Америке, чем об изменении городских властей Нью-Йорка:

Сначала коротко о Мамдани. Он мусульманин, родился в Уганде в семье выходцев из Индии – впоследствии семья переехала в США. Американское гражданство получило в 2018 году. Член ассамблеи штата (на украинские мерки – областной депутат). Участник протестов в поддержку Палестины.

Свою предвыборную кампанию Мамдани активно вел в TikTok и соцсетях, строя ее на обещаниях более дешевой жизни в городе. Бесплатный проезд в автобусах, регулирование цен на аренду жилья, создание сети муниципальных продуктовых магазинов с фиксированными низкими ценами. Мамдани определяет свой подход как демократический социализм. Оппоненты называют это коммунизмом.

Зохран Мамдани опередил своего основного конкурента – бывшего губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо – почти на 9%. Явка на выборах была самой большой с 1969 года, особенно среди молодежи и иммигрантов. Нью-Йорковцы называли это голосование самым важным за десятилетие. Одни возлагали большие надежды на перемены руководства Мамдани, другие обещали покинуть город в случае его победы.

Впрочем, за скачками следили далеко за пределами Большого яблока. Нью-Йорк является одним из гравитационных центров Америки: экономически, политически, культурно и социально. Самый большой город США. Годовой бюджет – около $115 млрд. Огромный финансовый и медийный хаб. Муниципальные процессы часто служат моделью для других крупных городов Америки. Поэтому выборы мэра Нью-Йорка оказывают значительное влияние на ситуацию в стране, чем выборы в условном Бостоне или Атланте. В том числе и на политическую ситуацию.

Кампания в Нью-Йорке стала важным тестом для демократов, пытающихся заново обрести свой голос после поражения в 2024 году. Она может определить курс Демократической партии на следующий политический цикл: от того, как и через какие каналы говорить с избирателями, – до того, на что делать ставку в политике.

Успех Мамдани активизирует дискуссию о стратегии партии: податься влево с сильным акцентом на социалистическую и прогрессистскую повестку или держаться поближе к центру, борясь за умеренных избирателей, недовольных Трампом. И времени не то чтобы много. Ровно через год – в ноябре 2026 – промежуточные выборы в Конгресс, где демократы надеются вернуть себе хотя бы одну из палат.