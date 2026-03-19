Я как небольшой латифундист и представитель аграрно-молочного сектора (шучу конечно, мини до латифундистов далеко, у меня лишь небольшое стадо коз) за мировыми агроновинами слежу так же, как и за прогнозом погоды. Знаете, село оно живет своими ритмами. Ковид, война, ядерная угроза, прилет инопланетян, а что делают крестьяне? Правильно: сажают, косят, сеют, пашут, доят, пасут. Набегаетесь там, есть захочется, а мы уже здесь: хлеба напекли, борща наварили, молока надоили, серая наделали.

Улыбками-смешками, но вот что я вам скажу: война забрала у нас много ресурсов, в том числе много агроресурса. Мы потеряли не просто территорию, мы потеряли наши земли, поля, где росли арбузы, подсолнечники, рожь. Восток и Юг Украины – это аграрные районы, а не только шахты или предприятия. Донетчина и Луганщина были флагманами среди производителей подсолнечника, гречихи, рапса.

Понимание, что тысячи гектаров когда-то хорошей плодородной земли теперь просто отшельник. Нет, не потому, что там засуха, нет ли воды, дело в том, что там, где были боевые действия, 50-100 лет невозможно сажать что-то, что можно употреблять в ее организм из-за высокого содержания свиньи, которая является по версии ВОЗ самым опасным веществом, которое попало в организм, накапливая в организме и оказывает токсическое воздействие на организм. сердечно-сосудистой системы, почки.

Захватив Восток Украины оккупанты начали уничтожать промышленность, но поддерживали сельское хозяйство. 60 процентов экспорта зерна, которое продавала россия с 2015 года, это зерно выращено на оккупированных территориях Луганщины и Донбасса.

Использование ресурса Украины дало России хорошую прибыль. Что интересно, за все это время Россия ничего не вкладывала в развитие своего сельскохозяйственного сектора. Скажу больше, за 12 лет, как я начала наблюдать за Ростовщиной и Краснодарским краем как основными материально-техническими центрами войны, я увидела, как уничтожается сельское хозяйство. Исчезли молочные фермы, курятники, птицефабрики, свинофермы, на 40 процентов уменьшились посевные площади. Что еще интереснее, санкции в то время к сельхозпродукции России не применялись, но все просто запущено, без специалистов, а когда ввели санкции, все просто начало складываться, как домино.

О том, что путь оставит россию без хлеба и без видов, я писала давно. Уже два года на рынках России ощущается дефицит сельхозпродукции. Если аграрные регионы этого не ощущали за счет местных производителей и крестьян, которые продавали излишки, то северные районы перестали получать овощи выращенные на россии – только импорт.

Большая часть россии – это мерзлота и болота, черноземы для дефицита россии. Именно поэтому ей крайне нужны земли Украины. Потому что Россия теряет первенство на рынке зерна и получает первенство на рынке импортной продукции. "Аграрная" россия импортирует значительные объемы овощей и фруктов. После того, как рухнул агросектор России, а это примерно в 2024 году, ввоз овощей вырос на 9,9%, то есть до 1,7 млн ​​тонн, а фруктов увеличился на 2,4%.

Основными поставщиками еды в России являются Турция, Египет, Китай, Израиль и Белоруссия. Преимущественно импортирует россию томаты, картофель, лук и морковь, свеклу, перец. Если бы были введены санкции и эти страны-партнеры перестали поставлять в Россию продукцию, россияне стали бы есть друг друга, потому что сажают картофель они не обучены.

В начале этого года Россия приостановила производство комбайнов, тракторов и другой сельхозтехники. Патриотические россияне не хотят покупать русские, а покупают китайское или белорусское. А после засухи, саранчи, зерновой блошки и других вредителей и тотального неурожая зерновых в прошлом году, похоже, поставил точку в зерновой группе аграрного сектора России, в этом году добыл российского производителя еще и санкциями. Производственные линии не могут ремонтироваться и обслуживаться без импортных деталей.

Но, товарищ путь, который, как мы знаем, стратег стратегических стратегий решил пойти дальше и сделать контрольный в голове отечественного патриотического аграрного сектора: аграриям аннулировали документы и лицензии на использование, удобрения и гербициды.

Сев яровых на россии под угрозой – звучит как песня. И, как говорится, из песни слов не выкинешь, это реальность. Семенной базы на россии нет, импорта под санкциями, не все повезут, сеять что-нибудь надо, сортовые российские базы без лицензии сортности…

Я ждала карточки хлеба на следующий год, но россия умеет удивить. Думаю, что на осени россияне уже будут вопить… а, нет, не будут, у них же не будет не только хлеба, но и "телеграмму", интернета и других цивилизационных приманок. Беларусь может что-то там и привезти из картофеля, но там тоже санкции, и даже пальмовое масло и сухое молоко из Польши, чтобы делать "натуральную белорусскую молочную продукцию", ввести уже проблемно.

Война с Ираном тоже внесет свои корреляции в импорт и логистику. Остаться Китай, ну, здесь помидоров и риса из пластмассы наштампуют, чтобы россияне те жрали. Интересно, привезут ли в голодную Россию "ножки Трампа", как когда-то США спасались от голода ссср "ножками Буша"?

Но падение агросектора россии, высокие цены на еду и голод – плохой знак для нас. Ну, во-первых, голодные россияне больше подписывают контракты, которые идут на войну, чтобы раздобыть поесть, мародерствовать по украинским селам. То есть голод и высокие цены не остановят желания россиян воевать. Во-вторых, закрытые сельхоззаводы переоснащают под военные, поэтому нашим часовым неба немного пересмотреть карте заводов России, потому что не все, что "сельхоз", то "мирные граждане".

Так что, ждем вой из болота относительно "неурожая" и "подайте кушать, господа капиталисты". Жаль, что появилась на российском интернете и "телеграмме" позволит нам поститься жареную курочку, котлетки, салатик из помидоров и огурцов и сальце на свежем хлебце.

Берегите село, это колыбель Украины! Наши фермеры, аграрии, латифундисты делают невероятные вещи во время войны, они кормят страну, обеспечивают агропродукцию на экспорт, насыщают наш рынок, а значит каждый украинец вкусен.

А свою землю мы вернем, вылечим, возродим, потому что нам там еще свеклу сажать.