В США появился очень важный союзник Украины

Очень интересное развитие в мире MAGA. Влиятельная правая блоггер Лора Лумер заявила, что годами была жертвой российской пропаганды, и только что поняла, как Россия умело манипулировала ею и другими консерваторами в США. Вот фрагмент из последнего эпизода ее подкаста:

"После десяти лет, в течение которых нам постоянно рассказывали о "русском заговоре" и "российском вмешательстве" в американские выборы, мы устали от темы России. Нам надоело, что ее обвиняли во всем, и многие из нас начали относиться к ней с чрезмерной симпатией. Россию, это лишь очередная попытка распространить ложь против Дональда Трампа и консервативного движения.

И поэтому ты начинал симпатизировать россиянам, потому что людей вроде меня называли ботами, утверждали, что мы ненастоящие люди, и что мы были частью российской кампании по поддержке Трампа против Хиллари Клинтон на выборах 2016 года.

Но теперь, когда я слышу, как россияне заявляют: "Мы должны денацифицировать Украину" или "Мы должны продолжать нашу жестокую войну против Украины", одновременно позиционируя себя как православное христианское государство, хотя на самом деле они убивают сотни тысяч молодых украинских христиан и поддерживают настоящих неонацистов в США. пропаганду". И я сама на нее повелась.

Я так долго была настроена против Украины и повторяла эти тезисы, думая, что говорю правильные вещи. Но даже не отдавала себе отчета, насколько сильно мной эмоционально манипулировала пропаганда в интернете".

Далее в подкасте на свою миллионную MAGA-аудиторию Лумер рассказала о том, как Россия убивает мирных людей ракетами посреди ночи, как преследует христиан в Украине, как лжет об "украинских нацистах" и многом другом.

Для контекста, Лумер – одна из самых приближенных блоггеров к Трампу. Она общается с президентом напрямую, появляется в Овальном кабинете и даже может советовать Трампу по кадровым решениям (говорят, что она приложилась к увольнениям бывшего советника по нацбезопасности Майка Волца и нескольких других должностных лиц администрации). Также она – еврейка, и непоколебимая поклонница Израиля и Нетаньяху.

Что повлияло на изменение ее мнения и почему именно сейчас? Здесь очень удачно соединилось несколько факторов.

Первый – ожесточенный конфликт Лумер с консервативными блоггерами Кендес Овенс, Такером Карлсоном и другими, отколовшимися от движения МАГА из-за войны в Иране и ссоры с Трампом. Лумер уже давно обвиняла их в неуважении к президенту и сотрудничестве с врагами Израиля. И здесь происходит следующее: Кендес Овенс, которую Лора Лумер ненавидит, едет в Россию и выступает на форуме Путина в Петербурге. Ее активно пиарит RT и вся пропагандистская машина Кремля, а взамен Кендес восхваляет величие России. Это срабатывает как дополнительный раздражитель и вызывает только более сильную критику со стороны Лоры Лумер.

Именно в это время в Украине с пресс-туром был редактор подкаста Лумер. Он посетил Одессу и Киев. Был там во время массированных обстрелов, слышал звук шахедов и видел разрушение жилых домов, общался с должностными лицами, религиозными лидерами, активистами, обычными людьми. И, похоже, этот визит что-то ему прояснил. Он вернулся в США с четким пониманием: Украина борется за ценности, близкие американцам, а Россия пытается стереть ее историю и культуру. Лучшего времени для этой поездки не представляется. Знаю людей, которые над ней работали – большое спасибо им за работу.

Пока у меня нет мысли, смена ли мысли Лоры Лумер – ситуативная, или это начало ее эволюции и осознания, чем на самом деле является Россия. Безусловно, она – одна из самых скандальных фигур в консервативном мире США. Но при этом и одна из самых влиятельных, которую слушают миллионы MAGA-республиканцев, среди которых и сам Дональд Трамп. Конечно, можно говорить – а где же раньше была Лумер – и почему ей заняло столько времени дойти до столь очевидных вещей. Можно подвергать сомнению искренность ее заявлений. Это валидные доводы. Но так или иначе, у Украины по крайней мере на время появился очень неожиданный и полезный союзник. И этим точно не стоит пренебрегать.

Ссылка на оригинальный подкаст.