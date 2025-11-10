В России стартовала скрытая мобилизация

Сразу в 20 регионах России начали набирать так называемых резервистов для "охраны значимых объектов". Проще говоря, скрытая мобилизация стартовала.

• 1 •

Пока сложно говорить о масштабах и количестве этих резервистов. Сейчас могу лишь высказать гипотезу, что главная задача – в течение зимы накопить дополнительно 110-150 тысяч. Но повторюсь – это гипотеза. Главный вопрос, на который нет ответа – на сколько будет провисать набор на контракт. Исходя из этой цифры, мы сможем ответить на вопрос: "Это накопление дополнительных ресурсов или пополнение потерь от недобора?". Я склоняюсь к тому, что мы увидим относительно небольшое накопление дополнительных ресурсов. Но повторюсь – это пока гипотеза. Ответы у нас будет в течение максимум двух месяцев.

• 2 •

Не нужно сомневаться, что все эти "резервисты" с лагом в несколько месяцев окажутся на фронте.

• 3 •

Система построена так, что никаких бунтов мы не увидим в принципе. Сейчас российское законодательство делает бесправным уклоняемость (блокировка карточек, водительских прав и т.д). Они два года выписывали полную архитектуру этих мобилизационных изменений и были готовы запустить эту мобилизацию еще с мая. Но Путин ждал. Что стало триггером? Я склоняюсь к мнению, что причиной стало уменьшение желающих идти на контракт.

• 4 •

Параллельно с этой мобилизацией идет уменьшение выплат контрактникам в ряде регионов. До сих пор эта война была исключительно о деньгах (деньги в обмен на смерть). Сейчас деньги резко снизились. Это будет поводом для бухтения, но не выступлений.

• 5 •

Отдельно хочу обратить внимание на то, что эта мобилизация будет вымывать более ясный человеческий ресурс. Более качественный в значении, квалификации, социальном положении (проще говоря, не алкоголики). Это точно серьезно ударит по трудовому потенциалу. Но накопительный эффект мы увидим не раньше чем через 12 месяцев.