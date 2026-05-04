В Пекине жаждут встречи с Трампом, чтобы не оказаться на обочине истории

Трамп известил 1 мая Конгресс – "Эпическая ярость" завершена, но блокада Ирана продлится до заключения ядерной сделки. Это легло поверх других событий, и их сумма встревожила Пекин, где ощутили – можно остаться на обочине истории, безотносительно на какой её стороне. Поэтому активизируются.

Фу Цун, посланник КНР в ООН, заявил 1 мая – блокада Ормуза станет темой № 1 при визите Трампа в мае. Ван И в этот день тоже позвонил Марку Рубио и сообщил: в Пекине с нетерпением ждут мистера Трампа, чтобы обсудить Тайвань, и надеются, он приедет 14-15 мая, а не отложит опять визит. В Пекине демонстрируют реальное желание побыстрее устроить встречу Си Цзиньпина с Трампом и у них много причин.

Прежде всего, экзистенциальная. Пекин все два месяца с начала "Эпической ярости" занимал позицию выжидания, как и в 2022 г. после вторжения войск РФ в Украину. Тогда в Пекине выжидали год, прежде чем в январе 2023 г. объявили – у них есть мирный план из 12 пунктов. Коммунисты следовали старой китайской притче про обезьяну, наблюдавшую за битвой тигров. Но сейчас поняли – это не работает – тигры могут натворить такое, что раньше, чем они перегрызут друг друга, по реке проплывёт труп обезьяны.

Так что, стратегию надо менять, но прежде надо встретиться с Трампом, чтобы понять, куда её менять.

Китайских коммунистов совершенно не устраивает план Трампа с блокадой Ирана до ядерной сделки или до победы мировой революции в отдельно взятом Иране. От этой "акулы империализма" и "агента Краснова" можно ожидать чего угодно. Особенно, если вглядываться в файлы Эпштейна, в плакат "Без королей!" и в партизанские нарративы с Банковой – Трамп идиот и книжек не читал. Ещё можно поверить Виталию Портникову, что Трамп и Маск – фашисты, или что Трамп агент Хабада и одновременно махровый антисемит, поскольку добился увольнения Ермака, подталкивает транзит власти в Украине и прессует Зеленского по разным каналам. Если не лично, то через Вэнса.

Но китайцы вооружены марксизмом-маоизмом и объективной реальностью, данной им в ощущения. Эта реальность их и настораживает с многих сторон.

Особенно со стороны цен на нефть и где Китаю её брать, если блокада портов Ирана продлится до мировой или до Третьей шиитской революции, поскольку для подписания ядерной сделки надо предъявить миру живого и вменяемого Моджтаба Хаменеи. Только он может благословить её подписание или снизойти до личного подписания при встрече с "большим сатаной" по имени Дональд Трамп. Трамп разрешает называть себя фашистом для пользы дела и, возможно, не будет и против "большого сатаны". Но без предъявления нового рахбара обойтись нельзя, а с ним большая проблема.

В Тегеране эту проблему понимают, поэтому 3 мая Мохсен Коми, глава канцелярии рахбара по международным вопросам, впервые официально заявил – Моджтаб Хаменеи жив, так как во время авиаудара 28 февраля Аллах велел ему выйти в сад. Почему Аллах не дал этот совет и его отцу – предоставим решать теологам. Коми заверил, новый рахбар не только жив, но лично всем руководит, несмотря на полученные травмы. КСИР в этот день тоже выпустил заявление: у Трампа нет иного варианта, кроме как согласиться на "плохую сделку" с Ираном, иначе не будет никакой.

Так что, мировая революция как причина для прекращения блокады Ирана выглядит более реалистично, чем подписание ядерной сделки. Особенно на фоне того, что договор по ядерному оружию между США и РФ истёк 5 февраля, и никого это пока не волнует. Во всяком случае, Трамп не требует его перезаключить и не обещает устроить РФ блокаду.

Поэтому следует взглянуть на перспективы революции в Иране. Почти всех в Иране и вокруг устроит возврат к конституционной монархии 1906 г. и либеральный режим сына Пехлеви на переходный период. Нечто среднее между возвращением принца Сианука в Камбоджу после падения "красных кхмеров" и "Славной революцией" 1688 г. в Англии, совершённой армией Нидерландов.

Распадающаяся теократия уже обсуждает с Пакистаном, соседями по Заливу и другими заинтересованными лицами, условия и технологии возвращения шаха, но хочет, чтобы обошлось без большой стрельбы и "творчества масс". Отражением этого стала перепалка 29 апреля в рамках Совета Залива между обоими его берегами. В её итоге Эсмаил Багаи, пресс-секретарь МИД Ирана, заявил: странам Залива надо больше доверять Ирану. Но как монархии могут доверять религиозным республиканцам из Ирана, которые второй раз за 500 лет обещают устроить мировую исламскую революцию?

Впервые они сделали это в 1501 г., когда шииты – азербайджанцы и туркмены, заняли Тебриз и объявили шахом Исмаила, главу их государства Кызылбашей (Красноголовых). Исмаил стал основателем "персидской" династии Сефевидов, объявил шиизм единственно правильной версией ислама, и к 1524 г. установил контроль над всем Ираном. Это была не первая в Азии попытка "госпереворота" под знаменем шиизма, но самая удачная. В Европе термин революция тогда использовали только астрономы, поэтому Исмаил тоже обошёлся без него.

После 1979 г. в Иране уже создавали целый культ "исламской революции" на базе одной из версий шиизма. Из-за этого монархии Залива просили США сделать им надёжное ПВО и не откажутся от него, несмотря на требование Тегерана убрать "базы" США. В силу этих обстоятельств монархии Залива вполне устраивает возвращение в Иран династии Пехлеви, пришедшей к власти в 1925 г. в результате революции или "госпереворота". Тем более, что Реза Пехлеви-сын сторонник светского государства по образцу Турции.

Разумеется, у монархий Залива и не только их есть свой "прицеп" условий к Пехлеви. У Тегеран тоже есть свои "прицепы" условий к монархиям Залива и к Пехлеви, к которому Трамп холоден. При этом Реза Пехлеви единственный, кто может спокойно подписать с "большим сатаной" любую сделку, в отличие от выдвиженцев из КСИР, и это вполне тех устроит. Раньше или позже, но подписывать что-то придётся, и сторонники теократии предпочли бы остаться от этого формально в стороне.

Согласования таких взаимных "прицепов" условий требуют времени и с поправкой на ментальность региона, где торговля – это, прежде всего, спорт и лишь затем бизнес. С этим ничего не может сделать даже Трамп, поэтому и объявил, что "Эпическая ярость" закончена, но авианосцы и блокада остаются для стимулирования процесса. Если их убрать, то стороны будут согласовывать "прицепы" до библейского конца света, тем более что Трамп настроен "закрывать глаза" на ввоз в Иран продуктов через порты Пакистана.

В результате у китайских коммунистов возникает вопрос, а нам как жить и как быть с нефтью, пока на берегах Залива согласовывают "прицепы" условий? Лозунг об опоре на собственные силы в случае с нефтью и газом работает плохо. Трамп обещает подешевение бензина осенью на заправках в США, но не в КНР, и у китайцев есть собственный опыт с разными обещаниями КПК.

С нефтью всё неоднозначно. Китай потерял не только нефть Венесуэлы, это он может пережить, но также Ирана из-за блокады. Под вопросом нефть из монархий Залива, так как КНР вместе с РФ наложил 7 апреля вето в ООН на их резолюцию о международном деблокировании Ормузского пролива. Под вопросом и нефть из РФ, так как ЗСУ в унисон с "Эпической яростью" начали системно закрывать её порты и Европа два раза в неделю задерживает по кораблю из её "серого" флота. Москва так и не развернула нефтепроводы с запада на восток за 12 лет, как обещала, полагая, что дешевле и быстрей возить её в Китай на танкерах. Но это уже плохо работает, и РФ не сможет заместить Китаю нефть с обоих берегов Залива, пока там будут согласовывать "вагоны" условий.

С ценами тоже неоднозначно. В марте ОПЕК+ из 8 государств – Алжир, Саудовская Аравия, Ирак, Казахстан, Кувейт, Оман, ОАЭ и РФ принял по видеосвязи решение поднять добычу нефти в апреле на 206 тыс. баррелей в сутки. В ОПЕК+ ещё с десяток государств, но они в совещании не участвовали. В апреле эта "восьмёрка" снова разрешила увеличить добычу на 206 тыс. баррелей и 3 мая уже "семёрка", без ОАЭ, разрешила поднять ещё на 188 тыс. баррелей. Ожидается, что на видеосовещании 7 июня тоже разрешат увеличить.

РФ с этой задачей не справилась из-за атак дронов и санкций ЕС, и вряд ли справится, пока не заключит стабильное перемирие с Украиной. Доля РФ в мировом рынке нефти 10-16% и около 20% доля стран Залива. Возникает "чёрная дыра" около 30%, которую можно регулировать переговорами в Заливе, украинскими дронами и санкциями Европы и США.

В этой ситуации распад картеля ОПЕК+ был прогнозируемым побочным результатом "Эпической ярости" и других действий США. Поэтому Трамп позволил себе на митинге грубые слова в адрес саудовского кронпринца, а эмиры выход ОАЭ из ОПЕК и высылку из страны 15 тыс. пакистанцев с арестом их счетов по обвинению в "безделии и попрошайничества". В ОАЭ раньше всех поняли – начинает действовать правило "Быстро бури и обогащайся, пока цены высокие". Поэтому ОПЕК стал им в тягость. Приблизительно так на ОПЕК+ смотрит и с десяток других его членов, но не все из них могут быстро бурить, даже если хотят. Поэтому им уже безразлично, что решит нефтяная "семёрка".

Когда на это ещё и наслоились сначала конспиративная встреча кремлёвцев с иранцами в библиотеке 27 апреля, а затем заявление Трампа о бессрочной блокаде и другие новости, то в Пекине возникло тревожное ощущение – помимо непонятки с нефтью все ещё и что-то мутят, и без нас. Если Вашингтон обещает Тегерану преференции за подталкивание РФ к перемирию с Украиной, то нам за такую услугу он тоже должен что-то предложить.

В результате китайские коммунисты решили: обезьяне-наблюдателю пора спуститься к тиграм и "акулам империализма", чтобы не остаться на обочине истории, и стали 1 мая по всем каналам напоминать Белому дому – Трамп обещал приехать. Главное не напоминать Белому дому, что 1 мая придумали анархисты США, иначе Трамп потребует от китайцев отчислений по авторским правам.