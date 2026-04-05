Украина в Ливии. Новый фронт против РФ в Средиземном море?

Невероятно красивую информацию обнародовал французский государственный вещатель RFI. Их данные таковы, что несколько лет назад в них мало кто поверил бы.

Французы говорят, что у украинцев уже есть минимум две (!) военные базы в Ливии. Одна – рядом с американским командованием в Африке и британским разведывательным центром. Вторая – непосредственно на побережье Средиземного моря.

RFI говорит, что с ливийского берега украинцы запустили свою Магуру по российскому газовому танкеру 4 марта, и якобы там уничтожили высокопоставленного российского ГРУшника Андрея Аверьянова (что не подтверждено), а судно вывели из строя (что точно).

Сотрудничество между Украиной и Ливией вполне официально. Украинцы учат ливийцев управлять дронами. В обмен на предоставление им возможности вести операции против РФ. Если это правда, то это повод радоваться и гордиться.

Откройте Google-карту, найдите Триполи и проведите радиус в 800 км. Именно столько заявлен радиус действия морского дрона Магура. Этот радиус с лихвой получает в Италию. Но нельзя исключать, что средиземноморская версия Магуры (если таковая есть) может добраться и до Суэцкого канала.

Это означает, что Средиземное море, по крайней мере, частично может оказаться нашим огневым контролем. Пройти россиянам или их союзникам из его западной части в Босфорский пролив и обратно мимо наших солдат там будет проблематично.

Так же вопросительный знак вырастает над маршрутом экспорта нефти и краденого зерна из контролируемых РФ черноморских портов в Индийский океан, где московское сырье ждут крупнейшие их "друзья" – Китай и Индия.

Войну на истощение, ведущую против нас ерефия, невозможно выиграть без остановки вражеского нефтегазового экспорта. Они с нынешними ценами способны зарабатывать до полумиллиарда долларов в день(!). Так что это финансирование войны нужно прекращать всеми возможными способами во всех возможных местах.

Наше гипотетическое присутствие в Ливии – шаг к остановке РФ в Африке, откуда Москва тянет к себе средства и наемников для продолжения войны против нас. Ливию, расколотую гражданской войной, россияне пытаются превратить в свою базу для подскока в Африку. Выбить их оттуда означает отрезать их от этого континента.

Словом, очень сильно хочется верить, что французам слили правдивую инфу. Надеюсь, дальше мы продолжим в том же духе и играть против агрессора во всех для него неудобных локациях. Интересно, о каких следующих географических названиях мы услышим?

От себя добавлю, что мечтаю послужить в Ливии, потому что обожаю Средиземное море, достопримечательности и все виды полезного туризма.