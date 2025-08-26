Украина стала одной из самых жарких стран Европы: прогноз погоды на конец лета

Перед вами – карта прогноза температуры воздуха на ближайшую субботу.

И она говорит, что Украина завершает лето одной из самых жарких стран Европы.

Действительно, немного преждевременная волна холода уже начинает откатываться назад, то есть, вперед, в глубокую осень, а у нас еще разбудет лето!

Уже завтра в Украине ожидается днем +22+27 градусов, разве что на севере свежее, +19+22 градуса.

Осадки маловероятны 27 августа, только на Черниговщине местами пройдет дождь.

В Киеве в среду сухо и теплее до +22 градусов.

В дальнейшем в Украине предполагается дальнейшее повышение температуры воздуха до жары во второй половине недели. Много солнца!