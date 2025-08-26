Україна стала одною з найспекотніших країн Європи: прогноз погоди на кінець літа

Перед вами - карта прогнозу температури повітря на найближчу суботу.

І вона каже, що Україна завершує літо однією з найспекотніших країн Європи.

Справді, трохи завчасна хвиля холоду вже починає відкочуватися назад, тобто, вперед, у глибшу осінь, а в нас ще побуде літо!

Вже завтра в Україні очікується вдень +22+27 градусів, хіба на півночі свіжіше, +19+22 градуси.

Опади малоймовірні 27-го серпня, лише на Чернігівщині місцями пройде дощ.

У Києві у середу сухо та тепліше, до +22 градусів.

Надалі в Україні передбачається подальше підвищення температури повітря аж до спеки в другій половині тижня. Багато сонця!