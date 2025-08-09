Украина подошла к рубежу: что значит ''обмен территориями''?

Украина – где? Такой вопрос сейчас будут задавать большинство наблюдающих за попыткой Трампа и Путина прекратить огонь в Восточной Европе из-за саммита в Аляске.

На самом деле американцы должны быть заинтересованы в том, чтобы внешне Зеленский был обязательно вовлечен на стартовом этапе мирного процесса, ведь это гарантирует относительную результативность. Трампу требуется эффект от очередной peace deal.

Россия будет проводить ожидаемую кампанию с целью представить саммит в Аляске как "Ялта 2.0" об Украине без Украины. Но серьезные бонусы в распространении этого нарратива вряд ли получит.

Для украинцев уровень вовлечённости Президента Украины в глобальную попытку поиска мира - маркер дальнейшей оценки значимости первого лица и легитимного восприятия возможных договоренностей. Это нужно понимать четко.

Если Трамп ограничится лишь промежуточным сверкой часов в Британии, где планируется встреча представителей США, Украины и европейских стран - этого недостаточно для сохранения рамок приличия. Ведь вопрос "как это все выглядит", если Украина не будет ровной стороной в теме обсуждения "украинско-российского вопроса" не последний.

Территориальный вопрос является основополагающим. Очевидно, именно его обсуждали Трамп и Зеленский по телефону. Мирная программа Уиткоффа-Путина предположительно предполагает, что РФ готова прекратить войну, если Украина согласится уступить Крым, Луганскую и Донецкую область.

Корень – в слове "уступить". Я раньше писал и снова это сделаю, ни при каких правовых и политических условиях Украина не признает ни одну оккупированную территорию на русском. Это политическое фиаско, прямая уголовная ответственность и нарушение Конституции.

Идея же возможного референдума является просто бомбой условленного действия, хотя при определенных обстоятельствах могла бы стать удобным способом перенести ответственность за историческое решение из элиты на народ как единственный субъект суверенной власти.

Если речь идет о "закрыть глаза" на фактическую оккупацию – это уже происходит. Здесь важно следить за движениями от власти. Если прогрев темы компромисса пойдет в духе "давайте реалистично смотреть", возвращен территории дипломатическими методами - это сигнал к болезненному диалогу.

Далее есть еще два региона – оккупированная часть Запорожской и Херсонской областей. Есть информация от американцев, что вроде бы Путин соглашается отказаться от претензий на них. Параллельно очень активно распространяется тезис об "обмене территориями". Что могло быть истолковано некоторыми как желание вернуть их в состав Украины, но в это слабо верится.

Путин будет заинтересован сохранить контроль по линии фронта, автоматически "подвешивать" эти две оккупированные части, превратив их в буферную зону. Отказаться от них – создание военно-стратегической уязвимости для РФ на будущее.

"Обмен территориями" – какими? Украина не контролирует ныне значительные территории РФ, что позволило бы ей рассчитывать на равноценный возврат оккупированных частей Запорожской и Херсонской областей. Вероятно, речь может идти о том, что РФ вернет контролируемые ею части Сумской и Харьковской областей. Здесь также органично напрашивается торг по возвращению Запорожской АЭС, но РФ будет пытаться вовсю сохранить контроль за ней.

А еще вопрос вступления Украины в НАТО. Оно словно не фигурирует пока в меню мирного вражды как ключевое и были слухи, запущенные изданием Onet, что в пакете мирных предложений отсутствует запрет на вступление Украины в НАТО. Что уже породило мнение, что Украина в случае согласия на мирную программу Уиткоффа-Путина получит гарантии безопасности в виде потенциального членства в Альянсе.

Рубеж. Именно к этому моменту подходит Украина. Вместе с серьезным внутренним разговором, возобновлением широкой политической дискуссии, страхом элиты перед принятием судьбоносных исторических решений.